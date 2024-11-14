ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег
ЕС изучает вопрос включения РФ в список стран с высоким риском отмывания средств
© AP Photo / Virginia MayoЛюди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс.
"Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС", - сказала еврокомиссар, выступая в Европарламенте.
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Она пояснила, что Еврокомиссия внимательно изучит финансовую систему России на предмет обнаружения пробелов, позволяющих сделать выводы о соответствующих рисках для финансовой системы Европы.
Согласно ее заявлению, включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с Россией.
Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в свои списки - "черный" и "серый".
В Росфинмониторинге не раз заявляли, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.