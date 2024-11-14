https://ria.ru/20241114/evrosoyuz-1983636628.html

ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег - РИА Новости, 14.11.2024

ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T00:07

2024-11-14T00:07

2024-11-14T00:07

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европа

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия изучает вопрос включения России в европейский список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма, заявила еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс. "Я не могу предвосхищать результат оценки. Но могу вас заверить, что это будет юридически обоснованное заключение. Если мы найдем достаточно причин для включения России в список, то обратимся с соответствующей заявкой в Европарламент и Совет ЕС", - сказала еврокомиссар, выступая в Европарламенте. Она пояснила, что Еврокомиссия внимательно изучит финансовую систему России на предмет обнаружения пробелов, позволяющих сделать выводы о соответствующих рисках для финансовой системы Европы. Согласно ее заявлению, включение России в список третьих стран с высоким риском будет означать, что банки и другие финансовые институты должны будут проводить дополнительные проверки при осуществлении взаимодействия с Россией. Ранее группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не стала включать Россию в свои списки - "черный" и "серый". В Росфинмониторинге не раз заявляли, что российская антиотмывочная система соответствует международным стандартам.

https://ria.ru/20241108/poshliny-1982716714.html

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евросоюз, россия, европа, еврокомиссия, европарламент