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Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине - РИА Новости, 14.11.2024
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16:24 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/evropa-1983773196.html
Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине
Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине - РИА Новости, 14.11.2024
Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине
Страны Европы отчаянно пытаются добиться от администрации президента США Джо Байдена принятия новых мер по военной помощи Киеву, в том числе разрешения для... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:24
2024-11-14T16:24
в мире
россия
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дональд трамп
джо байден
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Страны Европы отчаянно пытаются добиться от администрации президента США Джо Байдена принятия новых мер по военной помощи Киеву, в том числе разрешения для Украины на удары вглубь РФ, до вступления в должность выигравшего президентские выборы в Соединенных Штатах Дональда Трампа, передает агентство Блумберг. "Европа совершает последнюю отчаянную попытку добиться от уходящей администрации Байдена увеличения американской поддержки Украины, чтобы как можно сильнее укрепить положение Киева до окончания президентского срока (Байдена - ред.) в январе", - сообщает агентство. По данным источников, европейские лидеры и чиновники просят США предоставить Киеву больше оружия, наложить дополнительные санкции на основные источники доходов РФ, а также ограничить возможности Москвы получать военные технологии, находящихся под санкциями. Как сообщает агентство, главы некоторых европейских стран всё еще пытаются склонить Соединенные Штаты к предоставлению Украине разрешения на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241113/bajden-1983510496.html
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в мире, россия, сша, киев, дональд трамп, джо байден, владимир путин, нато, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Путин, НАТО, NBC, Выборы президента США — 2024
Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине

Bloomberg: ЕС пытается добиться от Байдена помощи Украине до инаугурации Трампа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Страны Европы отчаянно пытаются добиться от администрации президента США Джо Байдена принятия новых мер по военной помощи Киеву, в том числе разрешения для Украины на удары вглубь РФ, до вступления в должность выигравшего президентские выборы в Соединенных Штатах Дональда Трампа, передает агентство Блумберг.
"Европа совершает последнюю отчаянную попытку добиться от уходящей администрации Байдена увеличения американской поддержки Украины, чтобы как можно сильнее укрепить положение Киева до окончания президентского срока (Байдена - ред.) в январе", - сообщает агентство.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Байден намерен передать Украине каждый доллар, выделенный Киеву
13 ноября, 13:34
По данным источников, европейские лидеры и чиновники просят США предоставить Киеву больше оружия, наложить дополнительные санкции на основные источники доходов РФ, а также ограничить возможности Москвы получать военные технологии, находящихся под санкциями.
Как сообщает агентство, главы некоторых европейских стран всё еще пытаются склонить Соединенные Штаты к предоставлению Украине разрешения на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Президент США Джо Байден встречается с избранным президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Байден заявил Трампу, что поддержка Украины отвечает интересам США
13 ноября, 22:08
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
СМИ узнали, когда Байден может разрешить Киеву бить вглубь России
1 октября, 14:42
 
В миреРоссияСШАКиевДональд ТрампДжо БайденВладимир ПутинНАТОNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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