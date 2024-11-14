https://ria.ru/20241114/evropa-1983773196.html

Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине

Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине - РИА Новости, 14.11.2024

Bloomberg рассказал о попытках Европы добиться от Байдена помощи Украине

Страны Европы отчаянно пытаются добиться от администрации президента США Джо Байдена принятия новых мер по военной помощи Киеву, в том числе разрешения для... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:24

2024-11-14T16:24

2024-11-14T16:24

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Страны Европы отчаянно пытаются добиться от администрации президента США Джо Байдена принятия новых мер по военной помощи Киеву, в том числе разрешения для Украины на удары вглубь РФ, до вступления в должность выигравшего президентские выборы в Соединенных Штатах Дональда Трампа, передает агентство Блумберг. "Европа совершает последнюю отчаянную попытку добиться от уходящей администрации Байдена увеличения американской поддержки Украины, чтобы как можно сильнее укрепить положение Киева до окончания президентского срока (Байдена - ред.) в январе", - сообщает агентство. По данным источников, европейские лидеры и чиновники просят США предоставить Киеву больше оружия, наложить дополнительные санкции на основные источники доходов РФ, а также ограничить возможности Москвы получать военные технологии, находящихся под санкциями. Как сообщает агентство, главы некоторых европейских стран всё еще пытаются склонить Соединенные Штаты к предоставлению Украине разрешения на нанесение ударов западным оружием вглубь территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241113/bajden-1983510496.html

https://ria.ru/20241113/bayden-1983628109.html

https://ria.ru/20241001/bayden-1975731694.html

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