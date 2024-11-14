https://ria.ru/20241114/energodar-1983788560.html
Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара
Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 14.11.2024
Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара
Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:13
2024-11-14T17:13
2024-11-14T17:13
специальная военная операция на украине
энергодар
россия
владимир рогов
запорожская аэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. Под огнем береговая линия. На данный момент не менее пяти прилётов", - написал Рогов. По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, происшествия
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Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара
Рогов: ВСУ нанесли серию артиллерийских ударов по береговой линии Энергодара