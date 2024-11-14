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Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара

Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара - РИА Новости, 14.11.2024

Рогов сообщил об ударе ВСУ по береговой линии Энергодара

Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил председатель комиссии Общественной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:13

2024-11-14T17:13

2024-11-14T17:13

специальная военная операция на украине

энергодар

россия

владимир рогов

запорожская аэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Украинские войска нанесли серию артиллерийских ударов по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "Нацисты наносят по городу, в котором расположена Запорожская АЭС, серию артиллерийских ударов. Под огнем береговая линия. На данный момент не менее пяти прилётов", - написал Рогов. По его словам, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

https://ria.ru/20240710/energodar-1958724926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, россия, владимир рогов, запорожская аэс, происшествия