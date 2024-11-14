https://ria.ru/20241114/elektrobus-1983688635.html
В Москве электробус столкнулся с деревом
В Москве электробус столкнулся с деревом - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве электробус столкнулся с деревом
Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:07
2024-11-14T11:07
2024-11-14T11:55
происшествия
москва
мосгортранс
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома номер 48 на Алтуфьевском шоссе произошел наезд электробуса Мосгортранса на дерево", - сказал собеседник агентства.По его словам, пять пассажиров получили ушибы, госпитализация не требуется. Обстоятельства происшествия уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием электробуса маршрута т73 произошло около 10.25. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два пассажира и водитель электробуса, им оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20241112/dvizhenie-1983394080.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве электробус столкнулся с деревом
В Москве электробус столкнулся с деревом, пострадали пять человек
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Возле дома номер 48 на Алтуфьевском шоссе произошел наезд электробуса Мосгортранса
на дерево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пять пассажиров получили ушибы, госпитализация не требуется. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием электробуса маршрута т73 произошло около 10.25. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два пассажира и водитель электробуса, им оказывается медицинская помощь.