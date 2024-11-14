https://ria.ru/20241114/elektrobus-1983688635.html

В Москве электробус столкнулся с деревом

В Москве электробус столкнулся с деревом - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве электробус столкнулся с деревом

Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T11:07

2024-11-14T11:07

2024-11-14T11:55

происшествия

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома номер 48 на Алтуфьевском шоссе произошел наезд электробуса Мосгортранса на дерево", - сказал собеседник агентства.По его словам, пять пассажиров получили ушибы, госпитализация не требуется. Обстоятельства происшествия уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием электробуса маршрута т73 произошло около 10.25. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два пассажира и водитель электробуса, им оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20241112/dvizhenie-1983394080.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, мосгортранс