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В Москве электробус столкнулся с деревом - РИА Новости, 14.11.2024
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11:07 14.11.2024 (обновлено: 11:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/elektrobus-1983688635.html
В Москве электробус столкнулся с деревом
В Москве электробус столкнулся с деревом - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве электробус столкнулся с деревом
Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:07
2024-11-14T11:55
происшествия
москва
мосгортранс
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Возле дома номер 48 на Алтуфьевском шоссе произошел наезд электробуса Мосгортранса на дерево", - сказал собеседник агентства.По его словам, пять пассажиров получили ушибы, госпитализация не требуется. Обстоятельства происшествия уточняются.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием электробуса маршрута т73 произошло около 10.25. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два пассажира и водитель электробуса, им оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20241112/dvizhenie-1983394080.html
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происшествия, москва, мосгортранс
Происшествия, Москва, Мосгортранс
В Москве электробус столкнулся с деревом

В Москве электробус столкнулся с деревом, пострадали пять человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении электробуса Мосгортранса с деревом на Алтуфьевском шоссе в Москве, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Возле дома номер 48 на Алтуфьевском шоссе произошел наезд электробуса Мосгортранса на дерево", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пять пассажиров получили ушибы, госпитализация не требуется. Обстоятельства происшествия уточняются.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса, ДТП с участием электробуса маршрута т73 произошло около 10.25. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали два пассажира и водитель электробуса, им оказывается медицинская помощь.
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ПроисшествияМоскваМосгортранс
 
 
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