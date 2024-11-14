https://ria.ru/20241114/ekspert-1983719355.html
Эксперт предположил, какой была цель обвинений в адрес Ле Пен
Эксперт предположил, какой была цель обвинений в адрес Ле Пен - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперт предположил, какой была цель обвинений в адрес Ле Пен
Обвинения, выдвинутые главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:13
2024-11-14T13:13
2024-11-14T13:13
германия
марин ле пен
дональд трамп
николя саркози
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов Европарламента, - это потенциальный рычаг воздействия на неё в будущем, как это было в США с Дональдом Трампом, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев. В среду агентство Франс Пресс передало, что обвинение Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП потребовало у суда запретить ей избираться в органы власти с применением приговора немедленно, а также потребовало приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в 2 миллиона евро. "Мне представляется, что в случае с Ле Пен речь идёт о создании дополнительного ограничителя, который потенциально будет сдерживать её и её партию от слишком "несистемных" и "радикальных" с точки зрения нынешнего политикума шагов и действий. Так сказать, потенциальный рычаг воздействия в будущем. Здесь, наверное, можно привести вольную аналогию с преследованием Трампа в США. Зная, как долго во Франции могут продолжаться судебные разбирательства (дело против бывшего президента Франции Николя Саркози тянется с 2012 года), подобная трактовка кажется мне уместной", - сказал Сергеев РИА Новости. Собеседник агентства добавил, что значительная часть тех политических сил, которых называют правыми популистами при всей кажущейся альтернативности (в том числе и "Национальное объединение" Ле Пен), идет в одном русле с политикой действующих политических сил. И в итоге крайне правые или правопопулистские партии ведут себя вполне системно, забывая о значительной части своих предвыборных обещаний. Эксперт также прокомментировал ходатайство о запрете в ФРГ партии "Альтернатива для Германии". В среду телеканал ZDF сообщил, что в бундестаг внесено подписанное 112 депутатами ходатайство о запрете АдГ, авторы инициативы из окружения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) надеются на спешное решение по данному вопросу до следующих парламентских выборов. "В широком смысле я говорил бы даже не столько о том, что евробюрократия пытается с кем-то сводить счёты, она пытается сохранить в неизменном виде сложившийся за десятилетия баланс сил, интересов и политических институтов. В условиях современного политического и экономического кризисов это делать всё сложнее, что вызывает увеличение спектра задействуемых инструментов", - отметил Сергеев. Он заключил, что в такой ситуации условно правопопулистские партии с их "простым" и понятным набором постулатов неизбежно будут находить поддержку в некоторых слоях населения, особенно в тех, кого больше всего не удовлетворяет сложившееся положение вещей. "Следовательно, мейнстриму надо делать что-то, чтобы набирающие популярность условно правые популисты не позволяли себе слишком больших вольностей", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20241113/prigovor-1983630050.html
https://ria.ru/20241114/frantsiya-1983662729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, марин ле пен, дональд трамп, николя саркози, хдс/хсс, в мире
Германия, Марин Ле Пен, Дональд Трамп, Николя Саркози, ХДС/ХСС, В мире
Эксперт предположил, какой была цель обвинений в адрес Ле Пен
Эксперт: обвинения Ле Пен могут быть рычагом влияния на нее в будущем
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Обвинения, выдвинутые главе парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов Европарламента, - это потенциальный рычаг воздействия на неё в будущем, как это было в США с Дональдом Трампом, считает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Егор Сергеев.
В среду агентство Франс Пресс передало, что обвинение Марин Ле Пен по делу о фиктивном найме ассистентов ЕП потребовало у суда запретить ей избираться в органы власти с применением приговора немедленно, а также потребовало приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы, из них три условно, два с электронным браслетом, а саму партию "Национальное объединение" обязать выплатить штраф в 2 миллиона евро.
"Мне представляется, что в случае с Ле Пен речь идёт о создании дополнительного ограничителя, который потенциально будет сдерживать её и её партию от слишком "несистемных" и "радикальных" с точки зрения нынешнего политикума шагов и действий. Так сказать, потенциальный рычаг воздействия в будущем. Здесь, наверное, можно привести вольную аналогию с преследованием Трампа в США. Зная, как долго во Франции могут продолжаться судебные разбирательства (дело против бывшего президента Франции Николя Саркози
тянется с 2012 года), подобная трактовка кажется мне уместной", - сказал Сергеев РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что значительная часть тех политических сил, которых называют правыми популистами при всей кажущейся альтернативности (в том числе и "Национальное объединение" Ле Пен), идет в одном русле с политикой действующих политических сил. И в итоге крайне правые или правопопулистские партии ведут себя вполне системно, забывая о значительной части своих предвыборных обещаний.
Эксперт также прокомментировал ходатайство о запрете в ФРГ
партии "Альтернатива для Германии". В среду телеканал ZDF сообщил, что в бундестаг внесено подписанное 112 депутатами ходатайство о запрете АдГ, авторы инициативы из окружения оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС
) надеются на спешное решение по данному вопросу до следующих парламентских выборов.
"В широком смысле я говорил бы даже не столько о том, что евробюрократия пытается с кем-то сводить счёты, она пытается сохранить в неизменном виде сложившийся за десятилетия баланс сил, интересов и политических институтов. В условиях современного политического и экономического кризисов это делать всё сложнее, что вызывает увеличение спектра задействуемых инструментов", - отметил Сергеев.
Он заключил, что в такой ситуации условно правопопулистские партии с их "простым" и понятным набором постулатов неизбежно будут находить поддержку в некоторых слоях населения, особенно в тех, кого больше всего не удовлетворяет сложившееся положение вещей. "Следовательно, мейнстриму надо делать что-то, чтобы набирающие популярность условно правые популисты не позволяли себе слишком больших вольностей", - сказал собеседник.