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ЕК рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи - РИА Новости, 14.11.2024
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19:09 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ek-1983827698.html
ЕК рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи
ЕК рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи - РИА Новости, 14.11.2024
ЕК рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи
Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро, решение должен утвердить Совет ЕС, говорится в опубликованном РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:09
2024-11-14T19:09
украина
киев
брюссель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро, решение должен утвердить Совет ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК. В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы. "Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку на выплату 4,1 млрд евро из фонда ЕС для Украины с целью поддержки макрофинансовой стабильности на Украине, функционирования ее государственной администрации", - указывается в документе. Там отмечается, что Совет ЕС теперь должен утвердить данное решение. "После утверждения Советом это увеличит общий объем средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро", - пояснили в ЕК. Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы. В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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украина, киев, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
Украина, Киев, Брюссель, Евросоюз, Еврокомиссия
ЕК рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи

ЕК рекомендовала перевести Украине второй платеж в 4,1 миллиарда евро

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза в Брюсселе
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Еврокомиссия рекомендовала перевести Украине второй платеж макрофинансовой помощи в 4,1 млрд евро, решение должен утвердить Совет ЕС, говорится в опубликованном в четверг заявлении ЕК.
В августе Еврокомиссия сообщала, что перевела Киеву согласованный ранее Советом ЕС первый транш макрофинансовой помощи в размере свыше 4,1 миллиарда евро из спецфонда Евросоюза. До этого с марта по июнь ЕК перевела Киеву еще в общей сложности порядка 7,9 миллиарда евро в рамках префинансирования данной программы.
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"Еврокомиссия сегодня дала положительную оценку на выплату 4,1 млрд евро из фонда ЕС для Украины с целью поддержки макрофинансовой стабильности на Украине, функционирования ее государственной администрации", - указывается в документе.
Там отмечается, что Совет ЕС теперь должен утвердить данное решение. "После утверждения Советом это увеличит общий объем средств, выделенных в 2024 году в поддержку плана для Украины, до 16,1 млрд евро", - пояснили в ЕК.
Лидеры стран ЕС на специальном саммите 1 февраля в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с рядом жестких условий. Они также договорились разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно.
В конце марта правительство Украины сообщало, что утвердило план, необходимый для получения финансовой помощи от ЕС на 50 миллиардов евро в рамках четырехлетний программы.
В середине мая Совет ЕС окончательно утвердил план реформ Украины, который открыл Киеву доступ к финпомощи Евросоюза.
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