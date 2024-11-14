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Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа - РИА Новости, 14.11.2024
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23:26 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/duda-1983855717.html
Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа
Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа - РИА Новости, 14.11.2024
Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа
Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией сотрудников выигравшего выборы президента США Дональда... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:26
2024-11-14T23:26
в мире
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анджей дуда
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ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией сотрудников выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, сообщает агентство IAR. "Делегация сотрудников Дональда Трампа и республиканцев встретилась с Анджеем Дудой и Рафалом Тшасковским", - говорится в сообщении. По данным агентства, в американскую делегацию входили в частности бывший министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти и два отставных генерала, занимавших в прошлом ключевые должности в армии США - Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли. При этом представитель пресс-службы Тшасковского заявил, что мэр не выйдет к прессе "из-за содержания переговоров с американской делегацией", а в пресс-службе президента Польши встречу никак не прокомментировали. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983755822.html
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в мире, сша, польша, варшава, дональд трамп, рафал тшасковски, анджей дуда
В мире, США, Польша, Варшава, Дональд Трамп, Рафал Тшасковски, Анджей Дуда
Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с делегацией Трампа

IAR: Дуда и мэр Варшавы провели секретные переговоры с представителями Трампа

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский провели секретные переговоры с делегацией сотрудников выигравшего выборы президента США Дональда Трампа, сообщает агентство IAR.
"Делегация сотрудников Дональда Трампа и республиканцев встретилась с Анджеем Дудой и Рафалом Тшасковским", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, в американскую делегацию входили в частности бывший министр по делам армии в кабинете Трампа во время его первого президентства Райан Маккарти и два отставных генерала, занимавших в прошлом ключевые должности в армии США - Джеймс Макконвилл и Эдвард Дейли.
При этом представитель пресс-службы Тшасковского заявил, что мэр не выйдет к прессе "из-за содержания переговоров с американской делегацией", а в пресс-службе президента Польши встречу никак не прокомментировали.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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