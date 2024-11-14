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Компании подмосковной ОЭЗ "Дубна" получили 600 млн рублей льготных займов
Компании подмосковной ОЭЗ "Дубна" получили 600 млн рублей льготных займов - РИА Новости, 14.11.2024
Компании подмосковной ОЭЗ "Дубна" получили 600 млн рублей льготных займов
Почти 600 миллионов рублей льготных займов выдали с начала года промышленным предприятиям, работающим в технико-внедренческой ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:43
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти 600 миллионов рублей льготных займов выдали с начала года промышленным предприятиям, работающим в технико-внедренческой ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Реализация инвестпроектов на территории ОЭЗ "Дубна", поддержанных льготными займами федерального и подмосковного Фонда развития промышленности (ФРП РФ и ФРП МО), позволит создать порядка 160 рабочих мест для жителей муниципалитета. Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов превышает 1,6 миллиарда рублей", — сказала заместитель правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Сумма займа, которая может быть предоставлена ФРП Подмосковья, варьируется от 10 до 150 миллионов рублей, общий бюджет проекта должен превышать 14,5 миллиона рублей для покупки оборудования и 62,5 миллиона рублей для программы импортозамещения. Займы предоставляются на срок до семи лет с процентной ставкой от 1 до 5% в зависимости от области реализации проекта и вида обеспечения. При этом компании может быть предоставлен грант на компенсацию процентов по кредитным средствам на приобретение или создание основных средств организации. В ФРП РФ можно получить льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых на сумму от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей и сроком до семи лет.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), займ
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), займ
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти 600 миллионов рублей льготных займов выдали с начала года промышленным предприятиям, работающим в технико-внедренческой ОЭЗ "Дубна" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Реализация инвестпроектов на территории ОЭЗ "Дубна", поддержанных льготными займами федерального и подмосковного Фонда развития промышленности (ФРП РФ и ФРП МО), позволит создать порядка 160 рабочих мест для жителей муниципалитета. Общий объем инвестиций в реализацию данных проектов превышает 1,6 миллиарда рублей", — сказала заместитель правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Сумма займа, которая может быть предоставлена ФРП Подмосковья, варьируется от 10 до 150 миллионов рублей, общий бюджет проекта должен превышать 14,5 миллиона рублей для покупки оборудования и 62,5 миллиона рублей для программы импортозамещения. Займы предоставляются на срок до семи лет с процентной ставкой от 1 до 5% в зависимости от области реализации проекта и вида обеспечения.
При этом компании может быть предоставлен грант на компенсацию процентов по кредитным средствам на приобретение или создание основных средств организации. В ФРП РФ можно получить льготные займы по ставкам 3% и 5% годовых на сумму от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей и сроком до семи лет.