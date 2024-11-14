https://ria.ru/20241114/dtp-1983849633.html

В Мытищах произошло массовое ДТП

В Мытищах произошло массовое ДТП - РИА Новости, 14.11.2024

В Мытищах произошло массовое ДТП

Две грузовые и три легковые машины столкнулись в подмосковных Мытищах, два человека пострадали, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:00

2024-11-14T22:00

2024-11-14T22:00

происшествия

авто

мытищи

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Две грузовые и три легковые машины столкнулись в подмосковных Мытищах, два человека пострадали, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства массового ДТП в городе Мытищи. Сегодня примерно в 19.30 около одного из домов, расположенных на Олимпийском проспекте, произошло столкновение двух грузовых и трех легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия двое граждан с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Отмечается, что сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, движение затруднено.

https://ria.ru/20241112/dtp-1983386066.html

мытищи

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, авто, мытищи, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия