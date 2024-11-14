Симоньян сообщила о рукоприкладстве в отношении сотрудницы RT в США
Симоньян сообщила о допросе с рукоприкладством в отношении сотрудницы RT в США
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В США сотрудницу телеканала RT допрашивали с применением рукоприкладства, рассказала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в интервью "Ведомостям".
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"У одной нашей сотрудницы Даши были обыски, допросы с рукоприкладством и с залезанием, как это было сформулировано, в пазухи тела — утром ее подняли и не давали одеться. У них был ордер на обыск, но еще не было ордера на арест. Мы воспользовались этим и успели ее эвакуировать из Америки. Я хочу поблагодарить МИД России за помощь в ситуации с Дашей, а также сказать огромное спасибо лично Марии Захаровой, консульству в Нью-Йорке и вообще всему миру", — сообщила она.
Комментируя обвинения в США двух сотрудников RT в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов, Симоньян отметила, что телеканал помогает своим работникам всеми доступными способами.
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"Каждый раз, когда наши ребята попадают под санкции, под такой жесткий прессинг, все, что я могу сделать, — это поднять им зарплату. Я даже публично это писала: чем больше будут "мочить" наших сотрудников, тем лучше они будут жить", — указала медиаменеджер.
Говоря о санкциях против нее самой, Симоньян отметила, что давно не ездит в Европу и США.
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"А вот если говорить про физические угрозы в мой адрес, то это другая история. Это серьезно. Сейчас я вынуждена ходить с охраной, чего не было никогда в жизни. До первого покушения мне такое в голову вообще не приходило. А когда это все случилось, государство сказало: давай-ка теперь вот так. Я очень благодарна, конечно", — сказала журналист.
Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций против Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников телеканала.
Госдепартамент ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.
Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель Госдепа заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".
Наряду с этим власти США предъявили Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Летом 2023 года ФСБ сообщила о предотвращении совместно с МВД и Следственным комитетом подготовки украинскими спецслужбами убийства Симоньян и Ксении Собчак.