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Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек

Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек - РИА Новости, 14.11.2024

Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек

Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:19

2024-11-14T17:19

2024-11-14T17:29

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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии в четверг."Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению еще 16 граждан", - написано в заявлении.В военном ведомстве также отметили, что среди погибших женщины и дети, зданиям принесен существенный материальный ущерб.

https://ria.ru/20241110/udar-1982963577.html

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Дарья Буймова

в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, израиль