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Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек - РИА Новости, 14.11.2024
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек
Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:19
2024-11-14T17:19
2024-11-14T17:29
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии в четверг."Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению еще 16 граждан", - написано в заявлении.В военном ведомстве также отметили, что среди погибших женщины и дети, зданиям принесен существенный материальный ущерб.
https://ria.ru/20241110/udar-1982963577.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сирия, Израиль
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек, 16 ранены