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Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек - РИА Новости, 14.11.2024
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17:19 14.11.2024 (обновлено: 17:29 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/damask-1983793765.html
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек - РИА Новости, 14.11.2024
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек
Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:19
2024-11-14T17:29
в мире
дамаск (город)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сирия
израиль
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии в четверг."Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению еще 16 граждан", - написано в заявлении.В военном ведомстве также отметили, что среди погибших женщины и дети, зданиям принесен существенный материальный ущерб.
https://ria.ru/20241110/udar-1982963577.html
дамаск (город)
сирия
израиль
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сирия, израиль
В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сирия, Израиль
Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек

Жертвами израильского удара по Дамаску стали 15 человек, 16 ранены

© Фото : SANAПоследствия израильского удара в районе Маззе в Дамаске
Последствия израильского удара в районе Маззе в Дамаске - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : SANA
Последствия израильского удара в районе Маззе в Дамаске
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Жертвами израильских авиаударов по районам Маззе и Кудсея в Дамаске стали 15 человек, 16 мирных жителей получили ранения, сообщается в заявлении министерства обороны Сирии в четверг.
"Сегодня вечером враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны оккупированных Голанских высот по жилым зданиям в районах Маззе и Кудсея, что привело к гибели 15 человек и ранению еще 16 граждан", - написано в заявлении.
В военном ведомстве также отметили, что среди погибших женщины и дети, зданиям принесен существенный материальный ущерб.
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При ударе Израиля по жилому дому в пригороде Дамаска погибли семь человек
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В миреДамаск (город)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024СирияИзраиль
 
 
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