https://ria.ru/20241114/cnn-1983662087.html

СМИ: ставленница Трампа в ООН поменяла позицию по Украине

СМИ: ставленница Трампа в ООН поменяла позицию по Украине - РИА Новости, 14.11.2024

СМИ: ставленница Трампа в ООН поменяла позицию по Украине

Номинированная в постпреды США при ООН Дональдом Трампом член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник сменила свою позицию по Украине, пишет CNN. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:29

2024-11-14T09:29

2024-11-14T13:17

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дональд трамп

нато

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Номинированная в постпреды США при ООН Дональдом Трампом член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник сменила свою позицию по Украине, пишет CNN."Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу, и в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего", — сообщила телеканалу пресс-секретарь Стефаник Али Блэк.В материале напомнили, что американский политик в 2022 году призывала принять Украину в НАТО и увеличить военную поддержку Киева. Теперь же она отказывается вновь делать такие заявления, подчеркнули в статье.Как пишет обозреватель, изменение позиции Стефаник о возможном членстве Украины в НАТО произошло на фоне того, что Трамп и другие республиканцы стали выражать все больший скептицизм относительно роли американской военной и финансовой помощи Киеву в конфликте. Согласно телеканалу, действия Стефаник в палате представителей также изменились — в апреле нынешнего года она проголосовала против пакета помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, сославшись на обеспокоенность по поводу расходов.Победивший на президентских выборах в США Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.

https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983565557.html

https://ria.ru/20241113/gorod-1983533362.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, дональд трамп, нато, оон