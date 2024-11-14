https://ria.ru/20241114/chuzhie-1983852979.html
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие" - РИА Новости, 14.11.2024
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"
Яйцо ксеноморфа из реквизита научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Чужие" продано на торгах в Лондоне за 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:42
2024-11-14T22:42
2024-11-14T22:43
лондон
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Яйцо ксеноморфа из реквизита научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Чужие" продано на торгах в Лондоне за 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные аукционного дома Propstore Auction. Как отмечается в описании лота, в одной из самых знаковых сцен франшизы Рипли (Сигурни Уивер) вступает в схватку с королевой Чужих, окруженной яйцами ксеноморфов. Эти яйца занимают видное место на постерах к фильмам "Чужой" и "Чужие". Предпродажная оценка серо-коричневого яйца из фибергласа составляла 10-20 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная цена составила 12,5 тысячи фунтов (16 тысяч долларов). В то же время хвост ксеноморфа из фильма "Чужой" с тем же предпродажным эстимейтом остался непроданным. Организаторы торгов предупреждали, что в пенопластовом хвосте с основой из стального троса отсутствуют фрагменты и он больше не гнется. В следующие дни на торгах будут проданы еще несколько сотен лотов, в том числе куртка короля поп-музыки Майкла Джексона.
https://ria.ru/20241019/konstitutsiya-1978893076.html
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лондон, джеймс кэмерон, сигурни уивер, майкл джексон, в мире
Лондон, Джеймс Кэмерон, Сигурни Уивер, Майкл Джексон, В мире
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие" за 16 тысяч долларов