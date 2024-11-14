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В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие" - РИА Новости, 14.11.2024
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22:42 14.11.2024 (обновлено: 22:43 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/chuzhie-1983852979.html
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие" - РИА Новости, 14.11.2024
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"
Яйцо ксеноморфа из реквизита научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Чужие" продано на торгах в Лондоне за 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:42
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лондон
джеймс кэмерон
сигурни уивер
майкл джексон
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Яйцо ксеноморфа из реквизита научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Чужие" продано на торгах в Лондоне за 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные аукционного дома Propstore Auction. Как отмечается в описании лота, в одной из самых знаковых сцен франшизы Рипли (Сигурни Уивер) вступает в схватку с королевой Чужих, окруженной яйцами ксеноморфов. Эти яйца занимают видное место на постерах к фильмам "Чужой" и "Чужие". Предпродажная оценка серо-коричневого яйца из фибергласа составляла 10-20 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная цена составила 12,5 тысячи фунтов (16 тысяч долларов). В то же время хвост ксеноморфа из фильма "Чужой" с тем же предпродажным эстимейтом остался непроданным. Организаторы торгов предупреждали, что в пенопластовом хвосте с основой из стального троса отсутствуют фрагменты и он больше не гнется. В следующие дни на торгах будут проданы еще несколько сотен лотов, в том числе куртка короля поп-музыки Майкла Джексона.
https://ria.ru/20241019/konstitutsiya-1978893076.html
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лондон, джеймс кэмерон, сигурни уивер, майкл джексон, в мире
Лондон, Джеймс Кэмерон, Сигурни Уивер, Майкл Джексон, В мире
В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие"

В Лондоне продали яйцо ксеноморфа из фильма "Чужие" за 16 тысяч долларов

© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.comАукцион
Аукцион - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Depositphotos.com / suwannar1981.gmail.com
Аукцион. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Яйцо ксеноморфа из реквизита научно-фантастического фильма Джеймса Кэмерона "Чужие" продано на торгах в Лондоне за 16 тысяч долларов, свидетельствуют данные аукционного дома Propstore Auction.
Как отмечается в описании лота, в одной из самых знаковых сцен франшизы Рипли (Сигурни Уивер) вступает в схватку с королевой Чужих, окруженной яйцами ксеноморфов. Эти яйца занимают видное место на постерах к фильмам "Чужой" и "Чужие".
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Предпродажная оценка серо-коричневого яйца из фибергласа составляла 10-20 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная цена составила 12,5 тысячи фунтов (16 тысяч долларов).
В то же время хвост ксеноморфа из фильма "Чужой" с тем же предпродажным эстимейтом остался непроданным. Организаторы торгов предупреждали, что в пенопластовом хвосте с основой из стального троса отсутствуют фрагменты и он больше не гнется.
В следующие дни на торгах будут проданы еще несколько сотен лотов, в том числе куртка короля поп-музыки Майкла Джексона.
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ЛондонДжеймс КэмеронСигурни УиверМайкл ДжексонВ мире
 
 
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