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Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах - РИА Новости, 14.11.2024
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13:52 14.11.2024 (обновлено: 15:46 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/chernyshenko-1983734731.html
Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах
Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах - РИА Новости, 14.11.2024
Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости подготовить стандарты по повышению качества питания в российских школах на основе лучших региональных... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:52
2024-11-14T15:46
общество
россия
дмитрий чернышенко
ирина яровая
социальный навигатор
детские вопросы
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости подготовить стандарты по повышению качества питания в российских школах на основе лучших региональных практик. "Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Правительство ведет эту работу совместно с Государственной Думой, субъектами и научными институтами. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба. Уточняется, что Чернышенко провел заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания. "У нас есть общее понимание и готовность выработки общего правового определения процедур, обеспечивающих контроль и гарантии качества детского питания", - сказала в ходе заседания заместитель председателя Ирина Яровая, добавив, что будет проведен дополнительный анализ содержания закупок в сфере организации питания детей.
https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко, ирина яровая, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Ирина Яровая, Социальный навигатор, Детские вопросы
Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах

Чернышенко: надо подготовить стандарты по повышению качества еды в школах в РФ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. 14 ноября 2024
Заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. 14 ноября 2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости подготовить стандарты по повышению качества питания в российских школах на основе лучших региональных практик.
"Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Правительство ведет эту работу совместно с Государственной Думой, субъектами и научными институтами. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
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Уточняется, что Чернышенко провел заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания.
"У нас есть общее понимание и готовность выработки общего правового определения процедур, обеспечивающих контроль и гарантии качества детского питания", - сказала в ходе заседания заместитель председателя Ирина Яровая, добавив, что будет проведен дополнительный анализ содержания закупок в сфере организации питания детей.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоИрина ЯроваяСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
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