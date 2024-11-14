Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах
Чернышенко: надо подготовить стандарты по повышению качества еды в школах в РФ
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. 14 ноября 2024
Заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко в Москве. 14 ноября 2024
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости подготовить стандарты по повышению качества питания в российских школах на основе лучших региональных практик.
"Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Правительство ведет эту работу совместно с Государственной Думой, субъектами и научными институтами. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
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Уточняется, что Чернышенко провел заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания.
"У нас есть общее понимание и готовность выработки общего правового определения процедур, обеспечивающих контроль и гарантии качества детского питания", - сказала в ходе заседания заместитель председателя Ирина Яровая, добавив, что будет проведен дополнительный анализ содержания закупок в сфере организации питания детей.