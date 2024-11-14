https://ria.ru/20241114/chernyshenko-1983734731.html

Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах

Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах - РИА Новости, 14.11.2024

Чернышенко поручил подготовить стандарты по повышению качества еды в школах

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости подготовить стандарты по повышению качества питания в российских школах на основе лучших региональных... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:52

2024-11-14T13:52

2024-11-14T15:46

общество

россия

дмитрий чернышенко

ирина яровая

социальный навигатор

детские вопросы

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости подготовить стандарты по повышению качества питания в российских школах на основе лучших региональных практик. "Для обеспечения качества их жизни и здоровья ключевое значение имеют вопросы организации питания в школах и детских лагерях. Правительство ведет эту работу совместно с Государственной Думой, субъектами и научными институтами. Наша рабочая группа должна подготовить предложения по повышению качества питания детей на основе лучших региональных практик", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба. Уточняется, что Чернышенко провел заседание рабочей группы по установлению единых универсальных требований к организации закупок продуктов питания для школ и детских садов, а также по обеспечению государственного контроля по вопросам детского питания. "У нас есть общее понимание и готовность выработки общего правового определения процедур, обеспечивающих контроль и гарантии качества детского питания", - сказала в ходе заседания заместитель председателя Ирина Яровая, добавив, что будет проведен дополнительный анализ содержания закупок в сфере организации питания детей.

https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html

https://ria.ru/20240512/chernyshenko-1945389219.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, ирина яровая, социальный навигатор, детские вопросы