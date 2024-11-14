https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983769478.html

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета - РИА Новости, 14.11.2024

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:10

2024-11-14T16:10

2024-11-14T16:10

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября. Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками его финансирования станут внутренние госзаимствования. Поправки ко второму чтениюВ рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые в пределах общего объема расходов бюджета распределяют около 8 триллионов рублей зарезервированных средств. Поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение специальной военной операции; финансирование национальных проектов; увеличение расходов на образование, науку, поддержку отдельных отраслей экономики; развитие социальной и технологической сфер; помощь регионам. Общий объем предоставляемых регионам в 2026-2027 годах специальных казначейских кредитов увеличивается со 150 миллиардов до 250 миллиардов рублей в год. Аналогичный объем таких кредитов уже предусмотрен в проекте бюджета и на 2025 год. На развитие автодорог общего пользования регионального значения в субъектах РФ поправками на 2025-2027 годы выделяется в целом 60 миллиардов рублей, а на развитие горнолыжных кластеров и туристической инфраструктуры в СКФО - 12,263 миллиарда. Также поправки предусматривают имущественный взнос РФ в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" в размере 6,34 миллиарда рублей в 2025 году и 8,68 миллиарда в 2026 году для реализации приоритетных инвестпроектов в ДФО. Предусмотрен также взнос в уставный капитал ГТЛК в целях реализации программы некоммерческого лизинга беспилотных авиасистем, производимых на российских предприятиях - 2,5 миллиарда рублей в 2026 году и 4,7 миллиарда в 2027 году. Государственному АО "Дом.РФ" предоставляется субсидия в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в 2025 году в размере около 1,88 миллиарда рублей, в 2026 году - 4,09 миллиарда, в 2027 году - 5,43 миллиарда. Она предназначена для возмещения специализированным обществам проектного финансирования затрат по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещаемым в целях реализации инвестпроектов по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования на основе финансовой аренды (лизинга). Для "Ростеха" предусмотрен имущественный взнос РФ в 2026 году в объеме 8,51 миллиарда рублей, в 2027 году - 4,26 миллиарда на возмещение затрат на уплату купонных доходов по облигационным займам, которые будут выпущены для реализации проектов по модернизации и строительству новой авиатехники. А Росэксимбанку в рамках господдержки дополнительно выделяется 7,95 миллиарда рублей в 2026 году и 2,73 миллиарда в 2027 году в целях субсидирования ставки по кредитам. Поправки также предусматривают субсидии российским производителям редких и редкоземельных металлов на 2026 год в объеме 1,097 миллиарда рублей, на 2027 год - 1,08 миллиарда на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением скидок покупателям. Субсидии логистическим операторам в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам в 2025 году составят 1,191 миллиарда рублей. Речь идет о коридоре "Север-Юг", поясняла первый замглавы Минфина Ирина Окладникова.

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https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, скфо, ирина окладникова, госдума рф, гтлк, "дом.рф"