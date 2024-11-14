https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983769478.html
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета - РИА Новости, 14.11.2024
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:10
2024-11-14T16:10
2024-11-14T16:10
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября. Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно. В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками его финансирования станут внутренние госзаимствования. Поправки ко второму чтениюВ рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые в пределах общего объема расходов бюджета распределяют около 8 триллионов рублей зарезервированных средств. Поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение специальной военной операции; финансирование национальных проектов; увеличение расходов на образование, науку, поддержку отдельных отраслей экономики; развитие социальной и технологической сфер; помощь регионам. Общий объем предоставляемых регионам в 2026-2027 годах специальных казначейских кредитов увеличивается со 150 миллиардов до 250 миллиардов рублей в год. Аналогичный объем таких кредитов уже предусмотрен в проекте бюджета и на 2025 год. На развитие автодорог общего пользования регионального значения в субъектах РФ поправками на 2025-2027 годы выделяется в целом 60 миллиардов рублей, а на развитие горнолыжных кластеров и туристической инфраструктуры в СКФО - 12,263 миллиарда. Также поправки предусматривают имущественный взнос РФ в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" в размере 6,34 миллиарда рублей в 2025 году и 8,68 миллиарда в 2026 году для реализации приоритетных инвестпроектов в ДФО. Предусмотрен также взнос в уставный капитал ГТЛК в целях реализации программы некоммерческого лизинга беспилотных авиасистем, производимых на российских предприятиях - 2,5 миллиарда рублей в 2026 году и 4,7 миллиарда в 2027 году. Государственному АО "Дом.РФ" предоставляется субсидия в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в 2025 году в размере около 1,88 миллиарда рублей, в 2026 году - 4,09 миллиарда, в 2027 году - 5,43 миллиарда. Она предназначена для возмещения специализированным обществам проектного финансирования затрат по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещаемым в целях реализации инвестпроектов по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования на основе финансовой аренды (лизинга). Для "Ростеха" предусмотрен имущественный взнос РФ в 2026 году в объеме 8,51 миллиарда рублей, в 2027 году - 4,26 миллиарда на возмещение затрат на уплату купонных доходов по облигационным займам, которые будут выпущены для реализации проектов по модернизации и строительству новой авиатехники. А Росэксимбанку в рамках господдержки дополнительно выделяется 7,95 миллиарда рублей в 2026 году и 2,73 миллиарда в 2027 году в целях субсидирования ставки по кредитам. Поправки также предусматривают субсидии российским производителям редких и редкоземельных металлов на 2026 год в объеме 1,097 миллиарда рублей, на 2027 год - 1,08 миллиарда на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением скидок покупателям. Субсидии логистическим операторам в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам в 2025 году составят 1,191 миллиарда рублей. Речь идет о коридоре "Север-Юг", поясняла первый замглавы Минфина Ирина Окладникова.
https://ria.ru/20241113/byudzhet-1983510814.html
https://ria.ru/20241101/medvedev-1981383900.html
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https://ria.ru/20241028/byudzhet-1980503470.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, скфо, ирина окладникова, госдума рф, гтлк, "дом.рф"
Экономика, Россия, СКФО, Ирина Окладникова, Госдума РФ, ГТЛК, "Дом.РФ"
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Третье чтение запланировано на 21 ноября.
Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей, по расходам - 41,469 триллиона. В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей, в 2027 году - до 43,154 триллиона; расходов - до 44,022 триллиона и 45,915 триллиона рублей соответственно.
В результате ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками его финансирования станут внутренние госзаимствования.
Поправки ко второму чтению
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые в пределах общего объема расходов бюджета распределяют около 8 триллионов рублей зарезервированных средств. Поправки направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение специальной военной операции; финансирование национальных проектов; увеличение расходов на образование, науку, поддержку отдельных отраслей экономики; развитие социальной и технологической сфер; помощь регионам.
Общий объем предоставляемых регионам в 2026-2027 годах специальных казначейских кредитов увеличивается со 150 миллиардов до 250 миллиардов рублей в год. Аналогичный объем таких кредитов уже предусмотрен в проекте бюджета и на 2025 год.
На развитие автодорог общего пользования регионального значения в субъектах РФ поправками на 2025-2027 годы выделяется в целом 60 миллиардов рублей, а на развитие горнолыжных кластеров и туристической инфраструктуры в СКФО
- 12,263 миллиарда.
Также поправки предусматривают имущественный взнос РФ в госкорпорацию "ВЭБ.РФ" в размере 6,34 миллиарда рублей в 2025 году и 8,68 миллиарда в 2026 году для реализации приоритетных инвестпроектов в ДФО. Предусмотрен также взнос в уставный капитал ГТЛК
в целях реализации программы некоммерческого лизинга беспилотных авиасистем, производимых на российских предприятиях - 2,5 миллиарда рублей в 2026 году и 4,7 миллиарда в 2027 году.
Государственному АО "Дом.РФ
" предоставляется субсидия в виде вклада в имущество, не увеличивающего его уставный капитал, в 2025 году в размере около 1,88 миллиарда рублей, в 2026 году - 4,09 миллиарда, в 2027 году - 5,43 миллиарда. Она предназначена для возмещения специализированным обществам проектного финансирования затрат по выплате процентного (купонного) дохода по облигациям, размещаемым в целях реализации инвестпроектов по приобретению сельскохозяйственной техники и оборудования на основе финансовой аренды (лизинга).
Для "Ростеха
" предусмотрен имущественный взнос РФ в 2026 году в объеме 8,51 миллиарда рублей, в 2027 году - 4,26 миллиарда на возмещение затрат на уплату купонных доходов по облигационным займам, которые будут выпущены для реализации проектов по модернизации и строительству новой авиатехники.
А Росэксимбанку в рамках господдержки дополнительно выделяется 7,95 миллиарда рублей в 2026 году и 2,73 миллиарда в 2027 году в целях субсидирования ставки по кредитам.
Поправки также предусматривают субсидии российским производителям редких и редкоземельных металлов на 2026 год в объеме 1,097 миллиарда рублей, на 2027 год - 1,08 миллиарда на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением скидок покупателям.
Субсидии логистическим операторам в целях возмещения недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на перевозку по приоритетным международным транспортным коридорам в 2025 году составят 1,191 миллиарда рублей. Речь идет о коридоре "Север-Юг", поясняла первый замглавы Минфина Ирина Окладникова
.