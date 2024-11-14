https://ria.ru/20241114/byudzhet-1983636475.html

Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 14.11.2024

Госдума обсудит проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T00:03

2024-11-14T00:03

2024-11-14T00:03

госдума рф

всероссийское общество инвалидов

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773526720_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_fc8d85577f05d33728eaf1a245e30d4d.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Проект бюджета на 2025 год сформирован по доходам в 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона (19,3% ВВП). В дальнейшем планируется рост доходов бюджета в 2026 году до 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), в 2027 году – до 43,154 триллиона (17,4% ВВП); расходов – до 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона рублей (18,5% ВВП) соответственно. Таким образом, ожидается дефицит бюджета, который с 0,5% ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита бюджета будут выступать внутренние госзаимствования, при этом использовать средства ФНБ на его покрытие не планируется. Профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам при подготовке ко второму чтению рекомендовал принять 888 и отклонить 127 поправок к законопроекту. В поддержанных комитетом поправках в пределах общего объема расходов бюджета перераспределяется порядка 7 триллионов рублей. Эти изменения направлены на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе проведение СВО; финансирование национальных проектов; увеличение расходов на образование, науку, поддержку отдельных отраслей экономики; развитие социальной и технологической сфер; помощь регионам. Дополнительные ассигнования выделяются на поддержку различных некоммерческих общественных организаций, в том числе фонда "Защитники Отечества", Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества, Всероссийского общества инвалидов. Также дополнительные средства пойдут на создание инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей и на субсидии регионам ДФО для помощи семьям с детьми в погашении ипотечных кредитов. Кроме того, общий объем специальных казначейских кредитов регионам в 2026-2027 годах увеличивается со 150 миллиардов до 250 миллиардов рублей в год. Аналогичный объем таких кредитов уже предусмотрен в проекте бюджета и на 2025 год. А на софинансирование в 2025-2027 годах расходных обязательств регионов ДФО по возмещению региональным операторам недополученных доходов в связи с передачей отдельным категориям граждан жилья в наем выделяется около 2,3 миллиардов рублей. Госдума также рассмотрит во втором чтении проекты бюджетов Соцфонда и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2025-2027 годы.

https://ria.ru/20241108/natsproekty-1982705894.html

https://ria.ru/20241106/kontserty-1982258317.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, всероссийское общество инвалидов, экономика