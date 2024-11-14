Рейтинг@Mail.ru
Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/britaniya-1983845746.html
Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия
Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 14.11.2024
Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия
Более 60% жителей Великобритании считают, что Украине не стоит позволять разрабатывать собственное ядерное оружие, свидетельствуют результаты исследования,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:09
2024-11-14T21:09
украина
россия
великобритания
владимир путин
игорь кириллов
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:421:2890:2047_1920x0_80_0_0_5f190bc8649e1306b4c092040e42b20e.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 60% жителей Великобритании считают, что Украине не стоит позволять разрабатывать собственное ядерное оружие, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в четверг компанией Yougov. Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву. По данным Yougov, 62% опрошенных выступили против того, чтобы Украине было позволено создать ядерное оружие, из них 38% заявили о своём решительном возражении. Поддержали такую идею 18% респондентов, ещё 21% не смог дать ответ. Исследование проводилось 14 ноября среди 5 169 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241113/bomba-1983623695.html
https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html
https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586389128_0:404:2190:2047_1920x0_80_0_0_2ba828770aee73c1e49486c6d426fb01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, великобритания, владимир путин, игорь кириллов, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, Великобритания, Владимир Путин, Игорь Кириллов, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия

Yougov: более 60% британцев выступили против создания на Украине ядерного оружия

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗолотой юбилейный мост в Лондоне
Золотой юбилейный мост в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Золотой юбилейный мост в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 60% жителей Великобритании считают, что Украине не стоит позволять разрабатывать собственное ядерное оружие, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в четверг компанией Yougov.
Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Times: Украина может создать ядерную бомбу в случае сокращения помощи США
13 ноября, 21:06
По данным Yougov, 62% опрошенных выступили против того, чтобы Украине было позволено создать ядерное оружие, из них 38% заявили о своём решительном возражении. Поддержали такую идею 18% респондентов, ещё 21% не смог дать ответ.
Исследование проводилось 14 ноября среди 5 169 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся
Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Ядерный реванш США: догнать и обогнать Россию
Вчера, 08:00
В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Госдуме назвали провокацией информацию о ядерном оружии на Украине
17 октября, 20:57
 
УкраинаРоссияВеликобританияВладимир ПутинИгорь КирилловСергей ЛавровНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала