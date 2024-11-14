https://ria.ru/20241114/britaniya-1983845746.html

Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия

Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия - РИА Новости, 14.11.2024

Более 60% британцев выступили против создания Украиной ядерного оружия

Более 60% жителей Великобритании считают, что Украине не стоит позволять разрабатывать собственное ядерное оружие, свидетельствуют результаты исследования,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T21:09

2024-11-14T21:09

2024-11-14T21:09

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 60% жителей Великобритании считают, что Украине не стоит позволять разрабатывать собственное ядерное оружие, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в четверг компанией Yougov. Ранее газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для минобороны, сообщила, что Украина может разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев в случае, если США сократят военную помощь Киеву. По данным Yougov, 62% опрошенных выступили против того, чтобы Украине было позволено создать ядерное оружие, из них 38% заявили о своём решительном возражении. Поддержали такую идею 18% респондентов, ещё 21% не смог дать ответ. Исследование проводилось 14 ноября среди 5 169 взрослых британцев. Данные о погрешности не приводятся Президент РФ Владимир Путин заявил, что создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у Украины может появиться ядерное оружие. По его словам, любой шаг в создании ядерного оружия со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию, Россия не допустит создания ядерного оружия на Украине ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Россия, заверил Путин, отследит, если кто-то из западных стран захочет передать Украине ядерное оружие. В начале ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия России и ее задачам в специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241113/bomba-1983623695.html

https://ria.ru/20241114/ssha-1983625888.html

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html

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украина, россия, великобритания, владимир путин, игорь кириллов, сергей лавров, нато, в мире