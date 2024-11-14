https://ria.ru/20241114/briks-1983646480.html

Посол раскрыл, как в кулуарах встречи АТЭС оценили саммит БРИКС в Казани

Посол раскрыл, как в кулуарах встречи АТЭС оценили саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 14.11.2024

Посол раскрыл, как в кулуарах встречи АТЭС оценили саммит БРИКС в Казани

Партнёры России по АТЭС в кулуарах саммита обсуждали тему БРИКС, итоги встречи в Казани восприняли как большой успех, сообщил в интервью РИА Новости посол по... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:39

2024-11-14T05:39

2024-11-14T05:39

россия

казань

перу

дмитрий чернышенко

владимир путин

брикс

саммит брикс в казани в 2024 году

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Партнёры России по АТЭС в кулуарах саммита обсуждали тему БРИКС, итоги встречи в Казани восприняли как большой успех, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо в АТЭС от РФ Марат Бердыев. В Перу в настоящее время проходит неделя лидеров АТЭС, саммит с участием глав экономик объединения состоится 15-16 ноября. "Напрямую эта тема в дискуссиях на форуме не звучала. Но, помимо, собственно, пленарных заседаний и общих дебатов, ведется кулуарная работа, страны встречаются между собой и обсуждают идеи, которые выходят за рамки повестки АТЭС. И, безусловно, итоги саммита в Казани воспринимаются нашими партнерами как большой успех" - сказал Бердыев. По словам дипломата, результаты саммита в Казани для многих убедительны, и их сегодня обсуждают. "Они считают, что БРИКС начинает обретать практический базис своей деятельности. Так что результаты БРИКС для многих убедительны, и их сегодня обсуждают", - добавил он. Саммит стран БРИКС с участием глав государств прошел в Казани с 22 по 24 октября. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что саммит показал колоссальный успех президента РФ Владимира Путина с точки зрения признания России на мировой арене.

https://ria.ru/20241113/pashinjane-1983575725.html

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