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СМИ: взрывы у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник - РИА Новости, 14.11.2024
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05:17 14.11.2024 (обновлено: 10:33 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/braziliya-1983646180.html
СМИ: взрывы у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник
СМИ: взрывы у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник - РИА Новости, 14.11.2024
СМИ: взрывы у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник
Два взрыва в бразильской столице у зданий Верховного суда и Палаты депутатов устроил один человек - сразу после подрыва автомобиля на парковке он бросил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:17
2024-11-14T10:33
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МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Два взрыва в бразильской столице у зданий Верховного суда и Палаты депутатов устроил один человек - сразу после подрыва автомобиля на парковке он бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у входа, сообщил портал G1. "Первые признаки указывают на то, что мужчина, погибший перед Верховным Судом - это Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося 20 секундами ранее на стоянке. Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке", - говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан. По информации СМИ, предполагаемый смертник и владелец взорвавшегося автомобиля баллотировался от Либеральной партии на муниципальных выборах 2020 года, но не был избран. Сообщается, что взрывотехники продолжают работу на оцепленной территории перед зданием Верховного суда, где остается лежать тело устроившего взрывы. Два мощных взрыва прогремели в Бразилиа между зданиями верховного суда и палаты депутатов на Площади трех властей, сообщил ранее портал G1.
https://ria.ru/20241113/kirgiziya-1983526711.html
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бразилиа, в мире
Бразилиа, В мире
СМИ: взрывы у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник

G1: два взрыва у здания верховного суда Бразилии осуществил смертник

© AP Photo / Eraldo PeresПолиция осматривает автомобиль на месте взрыва у здания Верховного суда в Бразилиа. 13 ноября 2024
Полиция осматривает автомобиль на месте взрыва у здания Верховного суда в Бразилиа. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Eraldo Peres
Полиция осматривает автомобиль на месте взрыва у здания Верховного суда в Бразилиа. 13 ноября 2024
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МЕХИКО, 14 ноя - РИА Новости. Два взрыва в бразильской столице у зданий Верховного суда и Палаты депутатов устроил один человек - сразу после подрыва автомобиля на парковке он бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у входа, сообщил портал G1.
"Первые признаки указывают на то, что мужчина, погибший перед Верховным Судом - это Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося 20 секундами ранее на стоянке. Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке", - говорится в материале на сайте G1 со ссылкой на вице-губернатора Федерального округа Селину Леан.
Место взрыва на металлургическом заводе в городе Шопоков на севере Киргизии. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
В Киргизии на металлургическом заводе прогремел взрыв
13 ноября, 14:20
По информации СМИ, предполагаемый смертник и владелец взорвавшегося автомобиля баллотировался от Либеральной партии на муниципальных выборах 2020 года, но не был избран.
Сообщается, что взрывотехники продолжают работу на оцепленной территории перед зданием Верховного суда, где остается лежать тело устроившего взрывы.
Два мощных взрыва прогремели в Бразилиа между зданиями верховного суда и палаты депутатов на Площади трех властей, сообщил ранее портал G1.
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