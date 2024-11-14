https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html
Боррель публично оскорбил Трампа
Боррель публично оскорбил Трампа - РИА Новости, 14.11.2024
Боррель публично оскорбил Трампа
Уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сравнил победившего на выборах президента США Дональда Трампа с испанским диктатором РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:56
2024-11-14T04:56
2024-11-14T09:19
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сравнил победившего на выборах президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко."Соединенные Штаты (при Трампе. — Прим. ред.) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса", — сказал он на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.Единственная разница между Трампом и Франко, по словам Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США.Еврокомиссар также призвал Трампа продолжить оказывать поддержку Украине, заявив, что Европа активнее предоставляет помощь Киеву."История осудит Запад, если он (Трамп. — Прим. ред.) даст Украине пасть", — сказал Боррель.Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп много раз критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.Франсиско Франко — испанский политический деятель, регент и каудильо (вождь). С 1939 по 1975 год он управлял страной. Генералиссимус вооруженных сил оказался в числе инициаторов переворота 1936-го, который привел к гражданской войне в стране.
https://ria.ru/20241112/borrel-1983403889.html
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в мире, украина, сша, испания, дональд трамп, жозеп боррель, франсиско франко, евросоюз, европарламент
В мире, Украина, США, Испания, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Франсиско Франко, Евросоюз, Европарламент
Боррель публично оскорбил Трампа
Боррель сравнил Трампа с испанским диктатором Франко
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Уходящий в отставку 1 декабря глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сравнил победившего на выборах президента США Дональда Трампа с испанским диктатором Франсиско Франко.
"Соединенные Штаты (при Трампе. — Прим. ред.) уже не те, какими были при Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен Гонсалеса", — сказал он на слушаниях в Европарламенте по вопросам отношений ЕС и США.
Единственная разница между Трампом и Франко, по словам Борреля, состоит в том, что Трампа выбрали граждане США.
Еврокомиссар также призвал Трампа продолжить оказывать поддержку Украине
, заявив, что Европа
активнее предоставляет помощь Киеву
.
"История осудит Запад, если он (Трамп. — Прим. ред.) даст Украине пасть", — сказал Боррель.
Трамп неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России
считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп много раз критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Франсиско Франко — испанский политический деятель, регент и каудильо (вождь). С 1939 по 1975 год он управлял страной. Генералиссимус вооруженных сил оказался в числе инициаторов переворота 1936-го, который привел к гражданской войне в стране.