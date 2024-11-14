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В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить - РИА Новости, 14.11.2024
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23:06 14.11.2024 (обновлено: 23:39 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/bomba-1983854172.html
В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить
В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить - РИА Новости, 14.11.2024
В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить
Появление у Украины атомной бомбы не повлияло бы на исход конфликта с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:06
2024-11-14T23:39
украина
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владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Появление у Украины атомной бомбы не повлияло бы на исход конфликта с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Такое оружие (ядерное. — Прим. ред.), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире", — написал он в Telegram-канале.Подоляк также несколько раз заверил в своей публикации, что Киев не занимается созданием ядерного оружия, а "украинской бомбы" не существует. Накануне британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что в стране могут разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь. Ранее Украина призывала Запад к скорейшему приглашению ее в НАТО, угрожая в противном случае созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать его за несколько недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
https://ria.ru/20241114/britaniya-1983845746.html
https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637871.html
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украина, россия, киев, михаил подоляк, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире
Украина, Россия, Киев, Михаил Подоляк, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить

В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине в конфликте

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Появление у Украины атомной бомбы не повлияло бы на исход конфликта с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
«
"Такое оружие (ядерное. — Прим. ред.), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире", — написал он в Telegram-канале.
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Подоляк также несколько раз заверил в своей публикации, что Киев не занимается созданием ядерного оружия, а "украинской бомбы" не существует.
Накануне британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что в стране могут разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь.
Ранее Украина призывала Запад к скорейшему приглашению ее в НАТО, угрожая в противном случае созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать его за несколько недель.
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17 октября, 20:57
Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.
В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.
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УкраинаРоссияКиевМихаил ПодолякВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
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