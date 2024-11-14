https://ria.ru/20241114/bomba-1983854172.html

В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить

В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить - РИА Новости, 14.11.2024

В офисе Зеленского признали, что ядерная бомба не поможет Украине победить

Появление у Украины атомной бомбы не повлияло бы на исход конфликта с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T23:06

2024-11-14T23:06

2024-11-14T23:39

украина

россия

киев

михаил подоляк

владимир путин

владимир зеленский

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Появление у Украины атомной бомбы не повлияло бы на исход конфликта с Россией, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк."Такое оружие (ядерное. — Прим. ред.), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире", — написал он в Telegram-канале.Подоляк также несколько раз заверил в своей публикации, что Киев не занимается созданием ядерного оружия, а "украинской бомбы" не существует. Накануне британская газета Times сообщила со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для Министерства обороны, что в стране могут разработать ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если США сократят военную помощь. Ранее Украина призывала Запад к скорейшему приглашению ее в НАТО, угрожая в противном случае созданием ядерного оружия. Газета Bild со ссылкой на украинского чиновника сообщала, что Киев якобы может сконструировать его за несколько недель.Как заявлял Владимир Путин, создать ядерное оружие в современном мире несложно, но пока неясно, способна ли на это Украина. Он также назвал очередной провокацией сообщения о том, что у этой страны оно может появиться. По его словам, любой шаг в этом направлении со стороны Украины будет встречать соответствующую реакцию и Россия не допустит создания атомного оружия Киевом ни при каких обстоятельствах. Кроме того, Москва, заверил Путин, отследит, если какая-либо из западных стран захочет передать Украине такое оружие.В начале ноября начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Киев способен пойти на провокацию с "грязной бомбой" для противодействия Москве и ее задачам в специальной военной операции.

https://ria.ru/20241114/britaniya-1983845746.html

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978608478.html

https://ria.ru/20241114/ukraina-1983637871.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, михаил подоляк, владимир путин, владимир зеленский, нато, в мире