https://ria.ru/20241114/bloger-1983784284.html

Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 14.11.2024

Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогер Юсубов*, осужденный на 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:04

2024-11-14T17:04

2024-11-14T17:08

россия

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происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Юсубов*, осужденный на 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы ведомства."Юсубов* Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия", - сообщается в базе.Ранее блогера Амида Юсубова*, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), пунктом "а" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ.Как установил суд, в сентябре 2023 года Юсубов* в одном из Telegram-каналов прокомментировал запись, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды (в том числе в форме скрытого призыва, ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности "русские", а также угрозы совершения насильственных действий.Отмечается, что Юсубов* вину по статье 280 УК РФ признал, но по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ не согласен с квалификацией, полагая, что его действия должны квалифицироваться по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241114/ekstremist-1983776183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, санкт-петербург