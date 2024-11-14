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Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 14.11.2024
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17:04 14.11.2024 (обновлено: 17:08 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/bloger-1983784284.html
Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 14.11.2024
Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов
Блогер Юсубов*, осужденный на 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:04
2024-11-14T17:08
россия
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происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Юсубов*, осужденный на 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы ведомства."Юсубов* Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия", - сообщается в базе.Ранее блогера Амида Юсубова*, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), пунктом "а" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ.Как установил суд, в сентябре 2023 года Юсубов* в одном из Telegram-каналов прокомментировал запись, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды (в том числе в форме скрытого призыва, ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности "русские", а также угрозы совершения насильственных действий.Отмечается, что Юсубов* вину по статье 280 УК РФ признал, но по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ не согласен с квалификацией, полагая, что его действия должны квалифицироваться по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20241114/ekstremist-1983776183.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, санкт-петербург
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Санкт-Петербург
Блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Осужденного блогера Юсубова* внесли в перечень террористов и экстремистов

© соцсетиБлогер Амид Юсубов*
Блогер Амид Юсубов* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© соцсети
Блогер Амид Юсубов*. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Блогер Юсубов*, осужденный на 3,5 года колонии за пост про ненависть к русским, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, следует из соответствующей базы ведомства.
"Юсубов* Амид Гахраман Оглы, 08.12.1989 года рождения, село Каратакля Гарбаданского района Республики Грузия", - сообщается в базе.
Марат Гельман* - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Марата Гельмана* внесли в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 16:36
Ранее блогера Амида Юсубова*, распространившего пост про ненависть к русским, суд в Петербурге приговорил к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности), пунктом "а" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти или вражды) УК РФ.
Как установил суд, в сентябре 2023 года Юсубов* в одном из Telegram-каналов прокомментировал запись, оставив голосовые сообщения, в которых лингвисты и психологи усмотрели возбуждение вражды (в том числе в форме скрытого призыва, ненависти, розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку национальности "русские", а также угрозы совершения насильственных действий.
Отмечается, что Юсубов* вину по статье 280 УК РФ признал, но по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ не согласен с квалификацией, полагая, что его действия должны квалифицироваться по статье 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) КоАП РФ.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Григорий Синченко* - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Украинца Синченко* внесли в список террористов и экстремистов
12 ноября, 17:21
 
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