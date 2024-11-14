https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html

Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства

Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства - РИА Новости, 14.11.2024

Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства

"Королева марафонов" Елена Блиновская, которая признала себя банкротом, после решения суда будет иметь ряд ограничений, в том числе, не сможет принимать новые... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T03:53

2024-11-14T03:53

2024-11-14T03:53

москва

санкт-петербург

елена блиновская

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, которая признала себя банкротом, после решения суда будет иметь ряд ограничений, в том числе, не сможет принимать новые кредитные обязательства и занимать определенные должности, рассказали РИА Новости юристы. Ранее в среду Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. "В течение 5 лет с даты завершения в отношении Блиновской процедуры реализации имущества или с даты прекращения производства по делу о банкротстве она не сможет принимать на себя новые обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства, не сможет повторно подавать заявления о признании себя банкротом", - заявила адвокат из юридической компании Case by Case Юлия Михальчук. Кроме того, по ее словам, Блиновская в течение определенного срока не сможет занимать руководящие должности в органах управления юридических лиц: в течение 10 лет — в кредитных организациях; в течение 5 лет — в страховых и микрофинансовых организациях; в течение 3 лет — в любых иных организациях, независимо от их организационно-правовой формы. Как отметил, руководитель корпоративной практики Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга "Кутузовская", адвокат Дмитрий Якубовский, в рамках закона "О несостоятельности (банкротстве)" Блиновской будет назначен финансовый управляющий. Он будет формировать конкурсную массу: истребует от всех госорганов (от Росреестра до лицензионного отдела ОВД) данные по всему имуществу Блиновской - вплоть до лодочных моторов, полуприцепов и оружия, затем Блиновская должна будет передать все это имущество ему. "Если она будет уклоняться - истребуют по суду. Это же касается и всех банковских счетов", - пояснил юрист в беседе с агентством. Расходовать деньги Блиновская сможет только в том объеме, который ей разрешит финансовый управляющий, в рамках прожиточного минимума. "Если после реализации всего имущества и погашения долгов перед кредиторами у Блиновской останется что-то - это будет возвращено ей", - добавил Якубовский. "Вести свою деятельность как бизнесмен она может, но все полученные средства "упадут" в счет конкурсной массы и будут направлены на погашение ее долгов. Запрета на работу нет, вопрос - что будет она делать с заработками? Потому что финансовый управляющий будет внимательно следить за тем, куда поступают деньги с ее "марафонов", - заключил адвокат.

https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html

https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html

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москва, санкт-петербург, елена блиновская, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)