https://ria.ru/20241114/blinovskaya-1983643170.html
Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства
Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства - РИА Новости, 14.11.2024
Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства
"Королева марафонов" Елена Блиновская, которая признала себя банкротом, после решения суда будет иметь ряд ограничений, в том числе, не сможет принимать новые... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:53
2024-11-14T03:53
2024-11-14T03:53
москва
санкт-петербург
елена блиновская
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, которая признала себя банкротом, после решения суда будет иметь ряд ограничений, в том числе, не сможет принимать новые кредитные обязательства и занимать определенные должности, рассказали РИА Новости юристы. Ранее в среду Арбитражный суд Москвы по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. "В течение 5 лет с даты завершения в отношении Блиновской процедуры реализации имущества или с даты прекращения производства по делу о банкротстве она не сможет принимать на себя новые обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства, не сможет повторно подавать заявления о признании себя банкротом", - заявила адвокат из юридической компании Case by Case Юлия Михальчук. Кроме того, по ее словам, Блиновская в течение определенного срока не сможет занимать руководящие должности в органах управления юридических лиц: в течение 10 лет — в кредитных организациях; в течение 5 лет — в страховых и микрофинансовых организациях; в течение 3 лет — в любых иных организациях, независимо от их организационно-правовой формы. Как отметил, руководитель корпоративной практики Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга "Кутузовская", адвокат Дмитрий Якубовский, в рамках закона "О несостоятельности (банкротстве)" Блиновской будет назначен финансовый управляющий. Он будет формировать конкурсную массу: истребует от всех госорганов (от Росреестра до лицензионного отдела ОВД) данные по всему имуществу Блиновской - вплоть до лодочных моторов, полуприцепов и оружия, затем Блиновская должна будет передать все это имущество ему. "Если она будет уклоняться - истребуют по суду. Это же касается и всех банковских счетов", - пояснил юрист в беседе с агентством. Расходовать деньги Блиновская сможет только в том объеме, который ей разрешит финансовый управляющий, в рамках прожиточного минимума. "Если после реализации всего имущества и погашения долгов перед кредиторами у Блиновской останется что-то - это будет возвращено ей", - добавил Якубовский. "Вести свою деятельность как бизнесмен она может, но все полученные средства "упадут" в счет конкурсной массы и будут направлены на погашение ее долгов. Запрета на работу нет, вопрос - что будет она делать с заработками? Потому что финансовый управляющий будет внимательно следить за тем, куда поступают деньги с ее "марафонов", - заключил адвокат.
https://ria.ru/20241113/blinovskaya-1869748332.html
https://ria.ru/20241113/blinovskaja-1983512085.html
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москва, санкт-петербург, елена блиновская, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
Москва, Санкт-Петербург, Елена Блиновская, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)
Юристы рассказали, какие запреты установят для Блиновской после банкротства
Блиновская после банкротства не сможет тратить деньги без разрешения - юрист
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская, которая признала себя банкротом, после решения суда будет иметь ряд ограничений, в том числе, не сможет принимать новые кредитные обязательства и занимать определенные должности, рассказали РИА Новости юристы.
Ранее в среду Арбитражный суд Москвы
по заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации ее имущества. Блогера судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей.
"В течение 5 лет с даты завершения в отношении Блиновской процедуры реализации имущества или с даты прекращения производства по делу о банкротстве она не сможет принимать на себя новые обязательства по кредитным договорам или договорам займа без указания на факт своего банкротства, не сможет повторно подавать заявления о признании себя банкротом", - заявила адвокат из юридической компании Case by Case Юлия Михальчук.
Кроме того, по ее словам, Блиновская в течение определенного срока не сможет занимать руководящие должности в органах управления юридических лиц: в течение 10 лет — в кредитных организациях; в течение 5 лет — в страховых и микрофинансовых организациях; в течение 3 лет — в любых иных организациях, независимо от их организационно-правовой формы.
Как отметил, руководитель корпоративной практики Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга
"Кутузовская", адвокат Дмитрий Якубовский, в рамках закона "О несостоятельности (банкротстве)" Блиновской будет назначен финансовый управляющий. Он будет формировать конкурсную массу: истребует от всех госорганов (от Росреестра
до лицензионного отдела ОВД) данные по всему имуществу Блиновской - вплоть до лодочных моторов, полуприцепов и оружия, затем Блиновская должна будет передать все это имущество ему. "Если она будет уклоняться - истребуют по суду. Это же касается и всех банковских счетов", - пояснил юрист в беседе с агентством.
Расходовать деньги Блиновская сможет только в том объеме, который ей разрешит финансовый управляющий, в рамках прожиточного минимума. "Если после реализации всего имущества и погашения долгов перед кредиторами у Блиновской останется что-то - это будет возвращено ей", - добавил Якубовский.
"Вести свою деятельность как бизнесмен она может, но все полученные средства "упадут" в счет конкурсной массы и будут направлены на погашение ее долгов. Запрета на работу нет, вопрос - что будет она делать с заработками? Потому что финансовый управляющий будет внимательно следить за тем, куда поступают деньги с ее "марафонов", - заключил адвокат.