https://ria.ru/20241114/blinken-1983848499.html
Блинкен не контактировал с кандидатом на пост госсекретаря Рубио
Блинкен не контактировал с кандидатом на пост госсекретаря Рубио - РИА Новости, 14.11.2024
Блинкен не контактировал с кандидатом на пост госсекретаря Рубио
Госсекретарь Энтони Блинкен пока не проводил контактов с сенатором Марко Рубио, избранным Дональдом Трампом на роль нового руководителя госдепартамента, заявил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:53
2024-11-14T21:53
2024-11-14T22:01
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен пока не проводил контактов с сенатором Марко Рубио, избранным Дональдом Трампом на роль нового руководителя госдепартамента, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель. "Таких контактов не было", - сказал Патель в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что госдепартамент готов оказать любое возможное содействие новой администрации избранного президента-республиканца в переходный период. При этом Патель отказался выдвигать предположения о том, какие изменения во внешней политике США могут последовать с приходом новой администрации. "Вам следует адресовать данные вопросы представителям новой команды", - указал представитель госдепа. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241114/rubio-1983714404.html
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в мире, сша, дональд трамп, энтони блинкен, марко рубио
В мире, США, Дональд Трамп, Энтони Блинкен, Марко Рубио
Блинкен не контактировал с кандидатом на пост госсекретаря Рубио
Госсекретарь Блинкен не контактировал с кандидатом на пост главы госдепа Рубио
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен пока не проводил контактов с сенатором Марко Рубио, избранным Дональдом Трампом на роль нового руководителя госдепартамента, заявил в четверг заместитель официального представителя ведомства Ведант Патель.
"Таких контактов не было", - сказал Патель в ходе брифинга. При этом он подчеркнул, что госдепартамент готов оказать любое возможное содействие новой администрации избранного президента-республиканца в переходный период.
При этом Патель отказался выдвигать предположения о том, какие изменения во внешней политике США
могут последовать с приходом новой администрации.
"Вам следует адресовать данные вопросы представителям новой команды", - указал представитель госдепа.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис
выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден
переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.