https://ria.ru/20241114/bitkoin-1983802062.html

ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах

ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах - РИА Новости, 14.11.2024

ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства экс-следователя Марата Тамбиева,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:39

2024-11-14T17:39

2024-11-14T17:39

происшествия

россия

одинцовский район

москва

следственный комитет россии (ск рф)

генеральная прокуратура рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

porsche panamera

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976957382_0:63:3187:1856_1920x0_80_0_0_6c6ed4139de6bd66b7a555309e6752c3.jpg

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства экс-следователя Марата Тамбиева, получившего 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства имущество Тамбиев общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. А именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, а также мотоциклы Ducati и Honda", - сказал собеседник агентства. Кроме того, добавил он, надзорное ведомство просит в иске взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Porsche. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит наложить арест на данное имущество Тамбиева. Иск направлен в Никулинский районный суд Москвы, ответчиками по которому выступают сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья. В качестве одного из обоснований подачи иска указывается, что Тамбиев приобрел указанное имущество из "не предусмотренных законом источников дохода". Балашихинский городской суд в октябре назначил Марату Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции". Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.

https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html

https://ria.ru/20241008/prigovor-1976956817.html

https://ria.ru/20241114/vzyatka-1983688399.html

россия

одинцовский район

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, одинцовский район, москва, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), porsche panamera