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ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах - РИА Новости, 14.11.2024
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17:39 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/bitkoin-1983802062.html
ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах
ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах - РИА Новости, 14.11.2024
ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах
Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства экс-следователя Марата Тамбиева,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:39
2024-11-14T17:39
происшествия
россия
одинцовский район
москва
следственный комитет россии (ск рф)
генеральная прокуратура рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
porsche panamera
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства экс-следователя Марата Тамбиева, получившего 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства имущество Тамбиев общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. А именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, а также мотоциклы Ducati и Honda", - сказал собеседник агентства. Кроме того, добавил он, надзорное ведомство просит в иске взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Porsche. В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит наложить арест на данное имущество Тамбиева. Иск направлен в Никулинский районный суд Москвы, ответчиками по которому выступают сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья. В качестве одного из обоснований подачи иска указывается, что Тамбиев приобрел указанное имущество из "не предусмотренных законом источников дохода". Балашихинский городской суд в октябре назначил Марату Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции". Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
https://ria.ru/20240625/tambiev-1955292114.html
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происшествия, россия, одинцовский район, москва, следственный комитет россии (ск рф), генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), porsche panamera
Происшествия, Россия, Одинцовский район, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Porsche Panamera
ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах

ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о рекордной взятке в биткоинах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства экс-следователя Марата Тамбиева, получившего 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства имущество Тамбиев общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. А именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, а также мотоциклы Ducati и Honda", - сказал собеседник агентства.
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Кроме того, добавил он, надзорное ведомство просит в иске взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Porsche.
В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит наложить арест на данное имущество Тамбиева.
Иск направлен в Никулинский районный суд Москвы, ответчиками по которому выступают сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья.
В качестве одного из обоснований подачи иска указывается, что Тамбиев приобрел указанное имущество из "не предусмотренных законом источников дохода".
Бывший следователь СК России Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на семь миллиардов рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. 8 октября 2024 года - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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Балашихинский городской суд в октябре назначил Марату Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции".
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.
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ПроисшествияРоссияОдинцовский районМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Генеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Porsche Panamera
 
 
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