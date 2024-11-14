ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о взятке в биткоинах
ГП потребовала изъять имущество Тамбиева по делу о рекордной взятке в биткоинах
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде
Бывший следователь СК РФ Марат Тамбиев, обвиняемый в получении рекордной взятки в биткоинах на 7 млрд рублей, на заседании в Балашихинском городском суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала обратить в доход государства и изъять имущество и денежные средства экс-следователя Марата Тамбиева, получившего 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации требует обратить в доход государства имущество Тамбиев общей стоимостью более 19,5 миллиона рублей. А именно, жилое и четыре нежилых помещения в Одинцовском районе, а также мотоциклы Ducati и Honda", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, добавил он, надзорное ведомство просит в иске взыскать с Тамбиева чуть более 16 миллионов рублей в качестве эквивалента имущества, которое было приобретено на неподтвержденные доходы. Это жилое помещение в Карачаево-Черкессии, автомобили Ауди Q7 и Porsche.
В качестве обеспечительных мер Генпрокуратура просит наложить арест на данное имущество Тамбиева.
Иск направлен в Никулинский районный суд Москвы, ответчиками по которому выступают сам Тамбиев и двоюродный брат отца осужденного – Шагабан Кубанов. На последнего, в частности, оформлены мотоциклы и недвижимость в Одинцовском районе Подмосковья.
В качестве одного из обоснований подачи иска указывается, что Тамбиев приобрел указанное имущество из "не предусмотренных законом источников дохода".
Балашихинский городской суд в октябре назначил Марату Тамбиеву 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей с запретом на 12 лет занимать должности в госорганах, его лишили звания "майор юстиции".
Экс-следователям СК Тамбиеву и Кристине Ляховенко вменили несколько эпизодов взяточничества, превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization сумму в 2718 биткоинов. Всего взяток, а помимо биткоинов это также более 1,5 миллиона долларов, было, по оценке следствия, на 7,3 миллиарда рублей. Это рекордная сумма, которая когда-либо фигурировала на судебном процессе по делу о взяточничестве в России.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки.
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают, получение денег отрицают.