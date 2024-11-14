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Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли новый удар по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:22
2024-11-14T17:22
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новый удар по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ракета попала в жилое многоэтажное здание в районе Гхбейри.Ранее в четверг израильская авиация нанесла удары рядом с международным аэропортом Бейрута, также были атакованы жилые многоэтажные дома в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута, около 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара по Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы.В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута, вечером того же дня серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте
Израильская авиация снова атаковала южный пригород в Бейруте