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Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024
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17:22 14.11.2024 (обновлено: 17:35 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/beyrut-1983794950.html
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте - РИА Новости, 14.11.2024
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли новый удар по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:22
2024-11-14T17:35
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новый удар по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Ракета попала в жилое многоэтажное здание в районе Гхбейри.Ранее в четверг израильская авиация нанесла удары рядом с международным аэропортом Бейрута, также были атакованы жилые многоэтажные дома в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута, около 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара по Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы.В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута, вечером того же дня серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан, израиль
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан, Израиль
Израильские ВВС снова атаковали южный пригород в Бейруте

Израильская авиация снова атаковала южный пригород в Бейруте

© Israel Defense ForcesИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Israel Defense Forces
Истребитель ВВС Израиля. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли новый удар по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета попала в жилое многоэтажное здание в районе Гхбейри.
Ранее в четверг израильская авиация нанесла удары рядом с международным аэропортом Бейрута, также были атакованы жилые многоэтажные дома в районе Гхбейри в южном пригороде Бейрута, около 4.30 утра израильская авиация нанесла три сильных удара по Шиях, звуки взрывов были слышны в центральных кварталах столицы.
В среду днем израильская авиация атаковала шесть объектов в южном пригороде Бейрута, вечером того же дня серия ударов была нанесена по районам Бурдж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
Удары по району Маззе в центральной части Дамаска израильской боевой авиацией - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Вчера, 15:32
 
В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ЛиванИзраиль
 
 
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