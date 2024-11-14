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ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 14.11.2024
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05:51 14.11.2024 (обновлено: 06:11 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/beyrut-1983646924.html
ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута
ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 14.11.2024
ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута
Самолеты израильских ВВС нанесли три сильных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:51
2024-11-14T06:11
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли три сильных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Все три удара пришлись по району Шиях, недалеко от известной церкви святого Михаила. Взрывы были настолько сильными, что их было слышно в центральных районах ливанской столицы.В среду днем израильская авиация нанесла шесть ударов по южному пригороду Бейрута. Позже поздно вечером серия ударов была нанесена по районам Бардж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута

ВВС Израиля нанесли три сильных удара по району Шиях в южном пригороде Бейрута

© AP Photo / Bilal HusseinДым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Дым на месте израильского авиаудара в районе Дахие в Бейруте. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли три сильных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
Все три удара пришлись по району Шиях, недалеко от известной церкви святого Михаила. Взрывы были настолько сильными, что их было слышно в центральных районах ливанской столицы.
В среду днем израильская авиация нанесла шесть ударов по южному пригороду Бейрута. Позже поздно вечером серия ударов была нанесена по районам Бардж аль-Бараджне и Харет Хрейк.
 
БейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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