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ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута

ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута - РИА Новости, 14.11.2024

ЦАХАЛ нанесла три сильных удара по южному пригороду Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли три сильных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:51

2024-11-14T05:51

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бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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БЕЙРУТ, 14 ноя - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли три сильных удара по южному пригороду Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.Все три удара пришлись по району Шиях, недалеко от известной церкви святого Михаила. Взрывы были настолько сильными, что их было слышно в центральных районах ливанской столицы.В среду днем израильская авиация нанесла шесть ударов по южному пригороду Бейрута. Позже поздно вечером серия ударов была нанесена по районам Бардж аль-Бараджне и Харет Хрейк.

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бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире