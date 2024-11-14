https://ria.ru/20241114/bespilotnik--1983827281.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом
ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом - РИА Новости, 14.11.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом
Дежурные средства российской ПВО перехватили один украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:06
2024-11-14T19:06
2024-11-14T19:09
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО перехватили один украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны России."Четырнадцатого ноября около 16.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Крымом