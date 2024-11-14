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Под Костромой снесли "Пизанскую башню"
Под Костромой снесли "Пизанскую башню" - РИА Новости, 14.11.2024
Под Костромой снесли "Пизанскую башню"
Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:28
2024-11-14T09:28
2024-11-14T09:33
происшествия
костромская область
судиславский район
кострома
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Прокуратура Судиславского района внесла представление главе органа местного самоуправления. В результате вмешательства прокурора произведен демонтаж водонапорной башни", - сказала собеседница агентства. Ранее прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки по публикации в СМИ о том, что опасно накренившаяся водонапорная башня в поселке Дружба Судиславского района может упасть на детский сад. В соцсетях башню прозвали Пизанской. Прокуратура выяснила, что в водонапорной башне 1973 года строительства резервуар из-под воды опустошен, жители поселка обеспечиваются водой из скважины. Дети и работники детсада, в сторону которого накренилась башня, переведены в другие образовательные учреждения. Прокуратура подчеркнула, что в ходе проверки даст принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.
https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983065385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, костромская область, судиславский район, кострома
Происшествия, Костромская область, Судиславский район, Кострома
Под Костромой снесли "Пизанскую башню"
Под Костромой снесли накренившуюся водонапорную башню, прозванную Пизанской
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
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"Прокуратура Судиславского района
внесла представление главе органа местного самоуправления. В результате вмешательства прокурора произведен демонтаж водонапорной башни", - сказала собеседница агентства.
Ранее прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки по публикации в СМИ о том, что опасно накренившаяся водонапорная башня в поселке Дружба Судиславского района может упасть на детский сад. В соцсетях башню прозвали Пизанской.
Прокуратура выяснила, что в водонапорной башне 1973 года строительства резервуар из-под воды опустошен, жители поселка обеспечиваются водой из скважины. Дети и работники детсада, в сторону которого накренилась башня, переведены в другие образовательные учреждения. Прокуратура подчеркнула, что в ходе проверки даст принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.