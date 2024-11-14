https://ria.ru/20241114/bashnya-1983661956.html

Под Костромой снесли "Пизанскую башню"

Под Костромой снесли "Пизанскую башню" - РИА Новости, 14.11.2024

Под Костромой снесли "Пизанскую башню"

Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:28

2024-11-14T09:28

2024-11-14T09:33

происшествия

костромская область

судиславский район

кострома

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Прокуратура Судиславского района внесла представление главе органа местного самоуправления. В результате вмешательства прокурора произведен демонтаж водонапорной башни", - сказала собеседница агентства. Ранее прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки по публикации в СМИ о том, что опасно накренившаяся водонапорная башня в поселке Дружба Судиславского района может упасть на детский сад. В соцсетях башню прозвали Пизанской. Прокуратура выяснила, что в водонапорной башне 1973 года строительства резервуар из-под воды опустошен, жители поселка обеспечиваются водой из скважины. Дети и работники детсада, в сторону которого накренилась башня, переведены в другие образовательные учреждения. Прокуратура подчеркнула, что в ходе проверки даст принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.

https://ria.ru/20241111/podmoskove-1983065385.html

костромская область

судиславский район

кострома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, костромская область, судиславский район, кострома