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Под Костромой снесли "Пизанскую башню" - РИА Новости, 14.11.2024
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09:28 14.11.2024 (обновлено: 09:33 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/bashnya-1983661956.html
Под Костромой снесли "Пизанскую башню"
Под Костромой снесли "Пизанскую башню" - РИА Новости, 14.11.2024
Под Костромой снесли "Пизанскую башню"
Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:28
2024-11-14T09:33
происшествия
костромская область
судиславский район
кострома
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона. "Прокуратура Судиславского района внесла представление главе органа местного самоуправления. В результате вмешательства прокурора произведен демонтаж водонапорной башни", - сказала собеседница агентства. Ранее прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки по публикации в СМИ о том, что опасно накренившаяся водонапорная башня в поселке Дружба Судиславского района может упасть на детский сад. В соцсетях башню прозвали Пизанской. Прокуратура выяснила, что в водонапорной башне 1973 года строительства резервуар из-под воды опустошен, жители поселка обеспечиваются водой из скважины. Дети и работники детсада, в сторону которого накренилась башня, переведены в другие образовательные учреждения. Прокуратура подчеркнула, что в ходе проверки даст принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.
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костромская область
судиславский район
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происшествия, костромская область, судиславский район, кострома
Происшествия, Костромская область, Судиславский район, Кострома
Под Костромой снесли "Пизанскую башню"

Под Костромой снесли накренившуюся водонапорную башню, прозванную Пизанской

© Фото : соцсетиВодонапорная башня в поселке Дружба Костромской области
Водонапорная башня в поселке Дружба Костромской области - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : соцсети
Водонапорная башня в поселке Дружба Костромской области. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Опасно накренившуюся водонапорную башню в поселке Дружба Костромской области, прозванную местными жителями Пизанской, снесли, сообщила РИА Новости представитель прокуратуры региона.
«
"Прокуратура Судиславского района внесла представление главе органа местного самоуправления. В результате вмешательства прокурора произведен демонтаж водонапорной башни", - сказала собеседница агентства.
Ранее прокуратура Костромской области сообщила о начале проверки по публикации в СМИ о том, что опасно накренившаяся водонапорная башня в поселке Дружба Судиславского района может упасть на детский сад. В соцсетях башню прозвали Пизанской.
Прокуратура выяснила, что в водонапорной башне 1973 года строительства резервуар из-под воды опустошен, жители поселка обеспечиваются водой из скважины. Дети и работники детсада, в сторону которого накренилась башня, переведены в другие образовательные учреждения. Прокуратура подчеркнула, что в ходе проверки даст принципиальную оценку действиям (бездействию) ответственных должностных лиц.
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