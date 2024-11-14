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Российские туристы не смогли вылететь с Бали из-за извержения вулкана - РИА Новости, 14.11.2024
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Туризм
 
19:52 14.11.2024 (обновлено: 20:10 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/bali-1983835013.html
Российские туристы не смогли вылететь с Бали из-за извержения вулкана
Российские туристы не смогли вылететь с Бали из-за извержения вулкана - РИА Новости, 14.11.2024
Российские туристы не смогли вылететь с Бали из-за извержения вулкана
Российские туристы, которые еще не вылетели с Бали из-за извержения вулкана, размещены в отелях за счет туроператоров, заявила РИА Новости глава Ассоциации... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:52
2024-11-14T20:10
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новости - туризм
бали
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майя ломидзе
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские туристы, которые еще не вылетели с Бали из-за извержения вулкана, размещены в отелях за счет туроператоров, заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Ранее в четверг сообщалось, что несколько международных авиакомпаний отменили рейсы на Бали после извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки, вынудивших тысячи людей эвакуироваться. Так, австралийские авиакомпании Jetstar и Qantas заявили, что временно прекратили полеты на Бали по соображениям безопасности из-за вулканического пепла. Позже в министерстве туризма Индонезии заявили РИА Новости, что организация рейсов на индонезийском острове Бали пришла в норму после временных задержек, связанных с извержением вулкана на острове Флорес. "Рейсы уже запущены. Российские туристы, которые еще не вылетели, размещены в отелях за счет туроператоров", - сказала Ломидзе, комментируя ситуацию на Бали. Первое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки 3 ноября в провинции Восточная Нуса-Тенгара, примерно в 800 километрах от Бали, унесло жизни десяти человек. С тех пор вулкан извергался неоднократно.
https://ria.ru/20241102/bali-1981534394.html
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новости - туризм, бали, флорес (остров), майя ломидзе, в мире, россия
Туризм, Новости - Туризм, Бали, Флорес (остров), Майя Ломидзе, В мире, Россия
Российские туристы не смогли вылететь с Бали из-за извержения вулкана

Россияне не смогли вылететь с Бали из-за вулкана, их разместили в отелях

© AP PhotoИзвержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на Бали
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo
Извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки на Бали
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Российские туристы, которые еще не вылетели с Бали из-за извержения вулкана, размещены в отелях за счет туроператоров, заявила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Ранее в четверг сообщалось, что несколько международных авиакомпаний отменили рейсы на Бали после извержений вулкана Левотоби Лаки-Лаки, вынудивших тысячи людей эвакуироваться. Так, австралийские авиакомпании Jetstar и Qantas заявили, что временно прекратили полеты на Бали по соображениям безопасности из-за вулканического пепла.
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Позже в министерстве туризма Индонезии заявили РИА Новости, что организация рейсов на индонезийском острове Бали пришла в норму после временных задержек, связанных с извержением вулкана на острове Флорес.
"Рейсы уже запущены. Российские туристы, которые еще не вылетели, размещены в отелях за счет туроператоров", - сказала Ломидзе, комментируя ситуацию на Бали.
Первое извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки 3 ноября в провинции Восточная Нуса-Тенгара, примерно в 800 километрах от Бали, унесло жизни десяти человек. С тех пор вулкан извергался неоднократно.
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