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В МИД оценили шансы найти консенсус по итоговой декларации АТЭС - РИА Новости, 14.11.2024
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05:11 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ates-1983645872.html
В МИД оценили шансы найти консенсус по итоговой декларации АТЭС
В МИД оценили шансы найти консенсус по итоговой декларации АТЭС - РИА Новости, 14.11.2024
В МИД оценили шансы найти консенсус по итоговой декларации АТЭС
Риски того, что итоговая декларация АТЭС может быть не принята, есть, согласование текста идет непросто, но шансы найти консенсус достаточно высокие, сообщил в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T05:11
2024-11-14T05:11
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Риски того, что итоговая декларация АТЭС может быть не принята, есть, согласование текста идет непросто, но шансы найти консенсус достаточно высокие, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. В Перу проходит неделя лидеров АТЭС, саммит с участием глав экономик объединения состоится 15-16 ноября. "Риски (непринятия итоговой декларации - ред.) есть. Без них никуда в современной дипломатии, особенно сейчас, когда мы констатировали с моими коллегами, старшими должностными лицами, в ходе нашей неформальной дискуссии, что мы живем в наиболее сложные времена, вызванные достигшими апогея геополитическими разногласиями, причем не только между Россией и Западом, а между самыми различными игроками на мировой арене, которые по-разному видят будущее мироустройства", - отметил Бердыев. "Процесс переговоров по тексту декларации идет непросто. И проблема кроется не только в том, что позиции контрастируют в плане политической оценки того, что происходит в мире, но и тех акцентов, которые отдельные экономики хотели бы расставить в плане энергетических переходов, борьбы с изменением климата, развития цифровой экономики", - добавил дипломат. Он пояснил, что подходы иногда диаметрально противоположны. Кто-то выступает за либерализацию торговых отношений, кто-то, наоборот, строит новые барьеры, кто-то хочет развивать международное управление цифровыми ресурсами, кто-то считает, что нужно опереться на национальное законодательство. "Но работа здесь в целом идет в конструктивном ключе", - сказал Бердыев. По его словам, на итоговой встрече старших должностных лиц АТЭС был отмечен тот факт, что мировая экономика, хоть и растет, но делает это в непростых условиях, когда экономический рост подрывается санкциями, ослаблением потоков инвестиций, торговли, зажимом перетоков технологий. "И страны понимают, что нужно мобилизоваться и продемонстрировать миру готовность решать глобальные проблемы сообща. Мне кажется, что такой сигнал, большинство экономик АТЭС хотело бы направить международной общественности по итогам саммита. Поэтому при всех тех рисках, о которых я сказал, шансы выйти на консенсусную коллективную итоговую декларацию достаточно высокие", - подчеркнул Бердыев.
https://ria.ru/20241114/ates-1983644640.html
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россия, перу, большая двадцатка, саммит атэс в лиме
Россия, Перу, Большая двадцатка, Саммит АТЭС в Лиме
В МИД оценили шансы найти консенсус по итоговой декларации АТЭС

МИД: шансы найти консенсус по итоговой декларации АТЭС достаточно высокие

© AP Photo / Mark SchiefelbeinФлаги с символикой АТЭС
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Флаги с символикой АТЭС. Архивное фото
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Риски того, что итоговая декларация АТЭС может быть не принята, есть, согласование текста идет непросто, но шансы найти консенсус достаточно высокие, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
В Перу проходит неделя лидеров АТЭС, саммит с участием глав экономик объединения состоится 15-16 ноября.
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации
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"Риски (непринятия итоговой декларации - ред.) есть. Без них никуда в современной дипломатии, особенно сейчас, когда мы констатировали с моими коллегами, старшими должностными лицами, в ходе нашей неформальной дискуссии, что мы живем в наиболее сложные времена, вызванные достигшими апогея геополитическими разногласиями, причем не только между Россией и Западом, а между самыми различными игроками на мировой арене, которые по-разному видят будущее мироустройства", - отметил Бердыев.
"Процесс переговоров по тексту декларации идет непросто. И проблема кроется не только в том, что позиции контрастируют в плане политической оценки того, что происходит в мире, но и тех акцентов, которые отдельные экономики хотели бы расставить в плане энергетических переходов, борьбы с изменением климата, развития цифровой экономики", - добавил дипломат.
Он пояснил, что подходы иногда диаметрально противоположны. Кто-то выступает за либерализацию торговых отношений, кто-то, наоборот, строит новые барьеры, кто-то хочет развивать международное управление цифровыми ресурсами, кто-то считает, что нужно опереться на национальное законодательство.
"Но работа здесь в целом идет в конструктивном ключе", - сказал Бердыев.
По его словам, на итоговой встрече старших должностных лиц АТЭС был отмечен тот факт, что мировая экономика, хоть и растет, но делает это в непростых условиях, когда экономический рост подрывается санкциями, ослаблением потоков инвестиций, торговли, зажимом перетоков технологий.
"И страны понимают, что нужно мобилизоваться и продемонстрировать миру готовность решать глобальные проблемы сообща. Мне кажется, что такой сигнал, большинство экономик АТЭС хотело бы направить международной общественности по итогам саммита. Поэтому при всех тех рисках, о которых я сказал, шансы выйти на консенсусную коллективную итоговую декларацию достаточно высокие", - подчеркнул Бердыев.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол
Вчера, 04:28
 
РоссияПеруБольшая двадцаткаСаммит АТЭС в Лиме
 
 
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