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На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации - РИА Новости, 14.11.2024
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04:45 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/ates-1983644640.html
На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации
На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации - РИА Новости, 14.11.2024
На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации
Старшие должностные лица в рамках итоговой встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) тему Украины не поднимали и отразить ее в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T04:45
2024-11-14T04:45
украина
россия
перу
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Старшие должностные лица в рамках итоговой встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) тему Украины не поднимали и отразить ее в декларации не требовали, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев. В Перу проходит неделя лидеров АТЭС. Саммит с участием лидеров экономик объединения состоится в Лиме 15-16 ноября. "В рамках итоговой встречи старших должностных лиц, проблематика Украины, антироссийские инсинуации не звучали вообще. Ни одна из экономик АТЭС эту тему не поднимала в принципе и требований отразить ее в декларации тем более не поступало", - сказал Бердыев. "Вся эта риторика постепенно сходит на нет. И я думаю, что скоро она вообще исчезнет с радара, и мы займемся сугубо практическими задачами, которые должны решаться в АТЭС и "Группе двадцати", а именно социально-экономическими вопросами", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20241114/zapad-1983644220.html
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украина, россия, перу
Украина, Россия, Перу
На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации

Посол Бердыев: на встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации

© AP Photo / Eric RisbergОтель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Eric Risberg
Отель Fairmont в районе Ноб-Хилл в Сан-Франциско, где пройдет саммит АТЭС. Архивное фото
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Старшие должностные лица в рамках итоговой встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) тему Украины не поднимали и отразить ее в декларации не требовали, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев.
В Перу проходит неделя лидеров АТЭС. Саммит с участием лидеров экономик объединения состоится в Лиме 15-16 ноября.
Флаги с символикой АТЭС - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Запад в рамках АТЭС стал осторожнее подходить к теме Украины, отметил посол
Вчера, 04:28
"В рамках итоговой встречи старших должностных лиц, проблематика Украины, антироссийские инсинуации не звучали вообще. Ни одна из экономик АТЭС эту тему не поднимала в принципе и требований отразить ее в декларации тем более не поступало", - сказал Бердыев.
"Вся эта риторика постепенно сходит на нет. И я думаю, что скоро она вообще исчезнет с радара, и мы займемся сугубо практическими задачами, которые должны решаться в АТЭС и "Группе двадцати", а именно социально-экономическими вопросами", - добавил дипломат.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Кремле рассказали о развитии отношений России со странами АТЭС
8 ноября, 09:22
 
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