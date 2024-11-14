https://ria.ru/20241114/ates-1983644640.html

На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации

На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации - РИА Новости, 14.11.2024

На итоговой встрече АТЭС не требовали отразить тему Украины в декларации

Старшие должностные лица в рамках итоговой встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) тему Украины не поднимали и отразить ее в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T04:45

2024-11-14T04:45

2024-11-14T04:45

украина

россия

перу

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Старшие должностные лица в рамках итоговой встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) тему Украины не поднимали и отразить ее в декларации не требовали, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев. В Перу проходит неделя лидеров АТЭС. Саммит с участием лидеров экономик объединения состоится в Лиме 15-16 ноября. "В рамках итоговой встречи старших должностных лиц, проблематика Украины, антироссийские инсинуации не звучали вообще. Ни одна из экономик АТЭС эту тему не поднимала в принципе и требований отразить ее в декларации тем более не поступало", - сказал Бердыев. "Вся эта риторика постепенно сходит на нет. И я думаю, что скоро она вообще исчезнет с радара, и мы займемся сугубо практическими задачами, которые должны решаться в АТЭС и "Группе двадцати", а именно социально-экономическими вопросами", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20241114/zapad-1983644220.html

https://ria.ru/20241108/otnosheniya-1982589584.html

украина

россия

перу

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украина, россия, перу