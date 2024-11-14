https://ria.ru/20241114/astrakhan-1983808783.html

Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани

Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани - РИА Новости, 14.11.2024

Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани

Второй международный форум "МТК "Север-Юг", посвященный вопросам роста грузооборота портов Каспийского бассейна, открылся в Астрахани, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:33

2024-11-14T18:33

2024-11-14T18:33

астраханская область

астрахань

игорь бабушкин

брикс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Второй международный форум "МТК "Север-Юг", посвященный вопросам роста грузооборота портов Каспийского бассейна, открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В Астрахани стартовал II Международный форум "МТК "Север-Юг". Представители более 300 компаний из 20 стран обсуждают перспективы выхода на премиальные рынки Ирана, Афганистана, Ирака, Востока, Азии, Африки и Индии", - написал он в Telegram. Губернатор напомнил, что на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин призвал к активному развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". В 2022 году объем перевозок по коридору составил около 15 миллионов тонн, по итогам 2023 года - 18 миллионов тонн. При этом только через астраханские порты прошли 4,5 миллиона тонн, что является рекордом за последние десять лет. По словам Бабушкина, Астраханская область занимает ключевую позицию в транскаспийском маршруте, обеспечивая прямую доставку грузов в Иран. "Мы активно укрепляем внешнеэкономические связи с Туркменистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Индией, Беларусью и Узбекистаном. Совместными усилиями наращиваем производственную базу, увеличивающую грузопоток", - отметил он. Перспективной площадкой, по мнению губернатора, для этого является Каспийский кластер, объединивший промышленную и портовую особые экономические зоны.

https://ria.ru/20241028/astrakhan-1980551420.html

https://ria.ru/20241112/forum-1983250558.html

астрахань

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Артем Смирнов

астрахань, игорь бабушкин, брикс