Рейтинг@Mail.ru
Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
18:33 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/astrakhan-1983808783.html
Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани
Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани - РИА Новости, 14.11.2024
Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани
Второй международный форум "МТК "Север-Юг", посвященный вопросам роста грузооборота портов Каспийского бассейна, открылся в Астрахани, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:33
2024-11-14T18:33
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983817081_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_b5485c3c17196727afec7289f1a45017.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Второй международный форум "МТК "Север-Юг", посвященный вопросам роста грузооборота портов Каспийского бассейна, открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. "В Астрахани стартовал II Международный форум "МТК "Север-Юг". Представители более 300 компаний из 20 стран обсуждают перспективы выхода на премиальные рынки Ирана, Афганистана, Ирака, Востока, Азии, Африки и Индии", - написал он в Telegram. Губернатор напомнил, что на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин призвал к активному развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". В 2022 году объем перевозок по коридору составил около 15 миллионов тонн, по итогам 2023 года - 18 миллионов тонн. При этом только через астраханские порты прошли 4,5 миллиона тонн, что является рекордом за последние десять лет. По словам Бабушкина, Астраханская область занимает ключевую позицию в транскаспийском маршруте, обеспечивая прямую доставку грузов в Иран. "Мы активно укрепляем внешнеэкономические связи с Туркменистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Индией, Беларусью и Узбекистаном. Совместными усилиями наращиваем производственную базу, увеличивающую грузопоток", - отметил он. Перспективной площадкой, по мнению губернатора, для этого является Каспийский кластер, объединивший промышленную и портовую особые экономические зоны.
https://ria.ru/20241028/astrakhan-1980551420.html
https://ria.ru/20241112/forum-1983250558.html
астрахань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983817081_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_44c1fbd3d1c1d8a3315a9f9ea5b91ad2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астрахань, игорь бабушкин, брикс
Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, БРИКС

Международный форум "МТК "Север-Юг" открылся в Астрахани

© Фото : Игорь Бабушкин/TelegramГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии II Международного форума "МТК "Север-Юг"
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии II Международного форума МТК Север-Юг - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Игорь Бабушкин/Telegram
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на открытии II Международного форума "МТК "Север-Юг"
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя - РИА Новости. Второй международный форум "МТК "Север-Юг", посвященный вопросам роста грузооборота портов Каспийского бассейна, открылся в Астрахани, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
"В Астрахани стартовал II Международный форум "МТК "Север-Юг". Представители более 300 компаний из 20 стран обсуждают перспективы выхода на премиальные рынки Ирана, Афганистана, Ирака, Востока, Азии, Африки и Индии", - написал он в Telegram.
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Грузооборот портов Астраханской области вырос на 27%
28 октября, 17:55
Губернатор напомнил, что на саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин призвал к активному развитию международного транспортного коридора "Север - Юг". В 2022 году объем перевозок по коридору составил около 15 миллионов тонн, по итогам 2023 года - 18 миллионов тонн. При этом только через астраханские порты прошли 4,5 миллиона тонн, что является рекордом за последние десять лет.
По словам Бабушкина, Астраханская область занимает ключевую позицию в транскаспийском маршруте, обеспечивая прямую доставку грузов в Иран. "Мы активно укрепляем внешнеэкономические связи с Туркменистаном, Азербайджаном, Казахстаном, Индией, Беларусью и Узбекистаном. Совместными усилиями наращиваем производственную базу, увеличивающую грузопоток", - отметил он.
Перспективной площадкой, по мнению губернатора, для этого является Каспийский кластер, объединивший промышленную и портовую особые экономические зоны.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Форум "Семья — основа мира" пройдет в Астраханской области
12 ноября, 11:42
 
Астраханская областьАстраханьИгорь БабушкинБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала