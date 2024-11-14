Рейтинг@Mail.ru
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
 
14:18 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/artamonov-1983740365.html
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов - РИА Новости, 14.11.2024
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов
Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:18
2024-11-14T14:18
липецкая область
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg
ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале. Губернатор поблагодарил жителей области за неравнодушное отношение к судьбе области и к ее дальнейшему развитию, а также за актуальность тем. "Просматриваю вопросы. По некоторым, не терпящим отлагательств, уже сейчас даю поручения коллегам, чтобы исправляли ситуацию. Это ЖКХ, например. Многие интересуются обеспечением безопасности, дальнейшим ремонтом школ и поликлиник. Конечно же, важнейшая тема – СВО, поддержка наших военных и их семей", - обобщил Артамонов. Он отметил, что ответит на все волнующие людей вопросы 20 ноября в прямом эфире регионального телеканала, а также на страницах в социальных сетях. Вопросы губернатору можно присылать до 17 ноября.
https://ria.ru/20241113/startapy-1983540716.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e85be1d3686150c044f8c941f8b7aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор поблагодарил жителей области за неравнодушное отношение к судьбе области и к ее дальнейшему развитию, а также за актуальность тем.
"Просматриваю вопросы. По некоторым, не терпящим отлагательств, уже сейчас даю поручения коллегам, чтобы исправляли ситуацию. Это ЖКХ, например. Многие интересуются обеспечением безопасности, дальнейшим ремонтом школ и поликлиник. Конечно же, важнейшая тема – СВО, поддержка наших военных и их семей", - обобщил Артамонов.
Он отметил, что ответит на все волнующие людей вопросы 20 ноября в прямом эфире регионального телеканала, а также на страницах в социальных сетях.
Вопросы губернатору можно присылать до 17 ноября.
Липецк - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Проекты липецких ученых вошли в топ-1000 университетских стартапов России
13 ноября, 15:01
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала