https://ria.ru/20241114/artamonov-1983740365.html
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов - РИА Новости, 14.11.2024
Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов
Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:18
2024-11-14T14:18
2024-11-14T14:18
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале. Губернатор поблагодарил жителей области за неравнодушное отношение к судьбе области и к ее дальнейшему развитию, а также за актуальность тем. "Просматриваю вопросы. По некоторым, не терпящим отлагательств, уже сейчас даю поручения коллегам, чтобы исправляли ситуацию. Это ЖКХ, например. Многие интересуются обеспечением безопасности, дальнейшим ремонтом школ и поликлиник. Конечно же, важнейшая тема – СВО, поддержка наших военных и их семей", - обобщил Артамонов. Он отметил, что ответит на все волнующие людей вопросы 20 ноября в прямом эфире регионального телеканала, а также на страницах в социальных сетях. Вопросы губернатору можно присылать до 17 ноября.
https://ria.ru/20241113/startapy-1983540716.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале.
Губернатор поблагодарил жителей области за неравнодушное отношение к судьбе области и к ее дальнейшему развитию, а также за актуальность тем.
"Просматриваю вопросы. По некоторым, не терпящим отлагательств, уже сейчас даю поручения коллегам, чтобы исправляли ситуацию. Это ЖКХ, например. Многие интересуются обеспечением безопасности, дальнейшим ремонтом школ и поликлиник. Конечно же, важнейшая тема – СВО
, поддержка наших военных и их семей", - обобщил Артамонов.
Он отметил, что ответит на все волнующие людей вопросы 20 ноября в прямом эфире регионального телеканала, а также на страницах в социальных сетях.
Вопросы губернатору можно присылать до 17 ноября.