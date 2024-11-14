https://ria.ru/20241114/artamonov-1983740365.html

Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов

Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов - РИА Новости, 14.11.2024

Липчане направили губернатору на прямую линию 800 вопросов

Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:18

2024-11-14T14:18

2024-11-14T14:18

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Порядка 800 вопросов поступило от липчан губернатору Липецкой области Игорю Артамонову для предстоящей прямой линии с ним, об этом глава региона сообщил в своем официальном телеграм-канале. Губернатор поблагодарил жителей области за неравнодушное отношение к судьбе области и к ее дальнейшему развитию, а также за актуальность тем. "Просматриваю вопросы. По некоторым, не терпящим отлагательств, уже сейчас даю поручения коллегам, чтобы исправляли ситуацию. Это ЖКХ, например. Многие интересуются обеспечением безопасности, дальнейшим ремонтом школ и поликлиник. Конечно же, важнейшая тема – СВО, поддержка наших военных и их семей", - обобщил Артамонов. Он отметил, что ответит на все волнующие людей вопросы 20 ноября в прямом эфире регионального телеканала, а также на страницах в социальных сетях. Вопросы губернатору можно присылать до 17 ноября.

https://ria.ru/20241113/startapy-1983540716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов