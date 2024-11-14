https://ria.ru/20241114/argentina-1983637521.html

Нобелевский лауреат предупредил о катастрофе в Аргентине

Нобелевский лауреат предупредил о катастрофе в Аргентине - РИА Новости, 14.11.2024

Нобелевский лауреат предупредил о катастрофе в Аргентине

Политика, которую проводит президент Аргентины Хавьер Милей, является утопической, она приведет его страну к катастрофе, считает лауреат Нобелевской премии по... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T00:42

2024-11-14T00:42

2024-11-14T02:04

аргентина

латинская америка

хавьер милей

альберто фернандес

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МОНТЕВИДЕО, 14 ноя - РИА Новости. Политика, которую проводит президент Аргентины Хавьер Милей, является утопической, она приведет его страну к катастрофе, считает лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Робинсон."Они (меры Милея. — Прим. ред.) утопичны. Он сам использует это слово. Это закончится катастрофой. Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом", — сказал РИА Новости Робинсон.По его мнению, экономическая ситуация в Аргентине стала не структурной проблемой, а политическим вопросом. "Аргентинцы должны отказаться от разделения на перонистов и антиперонистов. Возможно, они это сделают. Последнее перонистское правительство (администрация Альберто Фернандеса в 2019–2023 годах. — Прим. ред.) было настолько коррумпированным и некомпетентным, что, я думаю, в этот проект больше никто не верит", — добавил Робинсон. С момента инаугурации 10 декабря президент Аргентины провел жесткую корректировку государственных расходов и сокращение доходов, что позволило замедлить инфляцию, однако это привело страну к рецессии и оказало значительное влияние на промышленность и строительство. Милей называет себя либертарианцем. Робинсон в своей исследовательской работе по Латинской Америке указывает, что бедность и неравенство в странах региона глубоко укоренены в колониализме. Динамику Латинской Америки с начала XIX века он объясняет условиями "добывающей экономики", при которой рента от эксплуатации природных ресурсов сконцентрирована в руках экономической элиты.

https://ria.ru/20240606/miley-1951186056.html

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аргентина

латинская америка

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аргентина, латинская америка, хавьер милей, альберто фернандес