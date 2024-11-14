Нобелевский лауреат предупредил о катастрофе в Аргентине
Нобелевский лауреат по экономике Робинсон: Милей вызовет катастрофу в Аргентине
© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Аргентины встречают рассвет на пляже Копакабана
Болельщики сборной Аргентины встречают рассвет на пляже Копакабана. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 14 ноя - РИА Новости. Политика, которую проводит президент Аргентины Хавьер Милей, является утопической, она приведет его страну к катастрофе, считает лауреат Нобелевской премии по экономике Джеймс Робинсон.
«
"Они (меры Милея. — Прим. ред.) утопичны. Он сам использует это слово. Это закончится катастрофой. Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом", — сказал РИА Новости Робинсон.
По его мнению, экономическая ситуация в Аргентине стала не структурной проблемой, а политическим вопросом.
"Аргентинцы должны отказаться от разделения на перонистов и антиперонистов. Возможно, они это сделают. Последнее перонистское правительство (администрация Альберто Фернандеса в 2019–2023 годах. — Прим. ред.) было настолько коррумпированным и некомпетентным, что, я думаю, в этот проект больше никто не верит", — добавил Робинсон.
С момента инаугурации 10 декабря президент Аргентины провел жесткую корректировку государственных расходов и сокращение доходов, что позволило замедлить инфляцию, однако это привело страну к рецессии и оказало значительное влияние на промышленность и строительство. Милей называет себя либертарианцем.
Робинсон в своей исследовательской работе по Латинской Америке указывает, что бедность и неравенство в странах региона глубоко укоренены в колониализме. Динамику Латинской Америки с начала XIX века он объясняет условиями "добывающей экономики", при которой рента от эксплуатации природных ресурсов сконцентрирована в руках экономической элиты.