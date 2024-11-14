https://ria.ru/20241114/arest-1983821570.html

Суд заочно арестовал Стомахина за распространение фейков об армии

Суд заочно арестовал Стомахина за распространение фейков об армии - РИА Новости, 14.11.2024

Суд заочно арестовал Стомахина за распространение фейков об армии

Столичный суд заочно арестовал на два месяца ранее объявленного в розыск публициста Бориса Стомахина за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:48

2024-11-14T18:48

2024-11-14T18:48

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичный суд заочно арестовал на два месяца ранее объявленного в розыск публициста Бориса Стомахина за распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. "Суд в столице арестовал заочно публициста Бориса Стомахина за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации <...> на срок два месяца 00 суток с момента его фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ", - говорится в сообщении. Стомахин, ранее осужденный за призывы к терроризму, в ноябре был объявлен в розыск по уголовному делу, следовало из базы МВД РФ. Публицист в 2015 году получил 7 лет колонии строгого режима за оправдание терроризма. Ранее он был осужден еще дважды: в 2007 году на пять лет за призывы к терроризму и в 2014 году на 6,5 лет за экстремизм и публичные призывы к экстремистской деятельности. В 2019 году Стомахину смягчили приговор на два месяца. В мае 2024 года против него возбудили уголовное дело за фейки о ВС РФ. В августе 2024 года он был оштрафован на 10 тысяч рублей за участие в нежелательной организации.

https://ria.ru/20241112/pediatr-1983306770.html

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россия, москва, борис стомахин, общество