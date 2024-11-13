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Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин

Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин - РИА Новости, 13.11.2024

Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин

Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол) СССР Владимир Зюкин, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:02

2024-11-13T15:02

2024-11-13T15:46

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол) СССР Владимир Зюкин, сообщил Telegram-канал Mash.Как сообщается в источнике, Зюкин "долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике".По данным СМИ, Зюкин начал свою политическую карьеру в конце 1970-х годов с должности завотделом комсомольских организаций. В апреле 1990-го он был назначен на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ.Впоследствии Зюкин стал президентом Фонда международного молодежного сотрудничества, а также руководил брокерской компанией "Крэйтон кэпитал" и возглавлял компанию "Инпред". С 2003 года являлся президентом ООО "Пилот менеджмент", занимаясь арендой коммерческой недвижимости.

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