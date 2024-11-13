Рейтинг@Mail.ru
Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 13.11.2024 (обновлено: 15:46 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zyukin-1983540870.html
Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин
Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин - РИА Новости, 13.11.2024
Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин
Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол) СССР Владимир Зюкин, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:02
2024-11-13T15:46
справки
ссср
влксм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983535696_0:516:2048:1668_1920x0_80_0_0_a23bf9ba3e9bed295294daef6a7a8d2f.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол) СССР Владимир Зюкин, сообщил Telegram-канал Mash.Как сообщается в источнике, Зюкин "долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике".По данным СМИ, Зюкин начал свою политическую карьеру в конце 1970-х годов с должности завотделом комсомольских организаций. В апреле 1990-го он был назначен на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ.Впоследствии Зюкин стал президентом Фонда международного молодежного сотрудничества, а также руководил брокерской компанией "Крэйтон кэпитал" и возглавлял компанию "Инпред". С 2003 года являлся президентом ООО "Пилот менеджмент", занимаясь арендой коммерческой недвижимости.
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983535696_0:365:2048:1901_1920x0_80_0_0_9a82f5e4ad131eb9f68026797b4dfbbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, ссср, влксм
Справки, СССР, ВЛКСМ
Умер последний руководитель комсомола Владимир Зюкин

Mash: умер последний глава комсомола СССР Владимир Зюкин

© РИА Новости / Птицын | Перейти в медиабанкПервый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Птицын
Перейти в медиабанк
Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Владимир Зюкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Умер последний первый секретарь ЦК ВЛКСМ (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, комсомол) СССР Владимир Зюкин, сообщил Telegram-канал Mash.
Как сообщается в источнике, Зюкин "долго и тяжело болел, давно не появлялся на публике".
По данным СМИ, Зюкин начал свою политическую карьеру в конце 1970-х годов с должности завотделом комсомольских организаций. В апреле 1990-го он был назначен на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ.
Впоследствии Зюкин стал президентом Фонда международного молодежного сотрудничества, а также руководил брокерской компанией "Крэйтон кэпитал" и возглавлял компанию "Инпред". С 2003 года являлся президентом ООО "Пилот менеджмент", занимаясь арендой коммерческой недвижимости.
 
СправкиСССРВЛКСМ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала