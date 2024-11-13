https://ria.ru/20241113/zosima-1983413614.html

Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле

Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле - РИА Новости, 13.11.2024

Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле

Православный мессенджер "Зосима" планируется представить вместе с проектом сохранения храмов Ярославской области "Спаси и сохрани" 13 ноября в Ярославле,... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:44

2024-11-13T00:44

2024-11-13T00:44

алексей агапов

ярославль

ярославская область

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" планируется представить вместе с проектом сохранения храмов Ярославской области "Спаси и сохрани" 13 ноября в Ярославле, сообщил РИА Новости президент инициировавшего проекты фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов. "Да, в рамках презентации проекта "Спаси и сохрани" в Ярославле мы планируем представить мессенджер "Зосима", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли представлен мессенджер в этот день. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области инициирован фондом "Иннотех XXI". Целями проекта поставлены выявление наиболее нуждающихся в реставрации храмов, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей каждого конкретного храма и создание электронного реестра объектов для сохранения информации о храмах. По информации фонда, мессенджер "Зосима" станет, в том числе, частью коммуникационного обеспечения проекта.

https://ria.ru/20241005/telegram-1976557661.html

ярославль

ярославская область

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алексей агапов, ярославль, ярославская область