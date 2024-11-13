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Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле - РИА Новости, 13.11.2024
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00:44 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/zosima-1983413614.html
Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле
Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле - РИА Новости, 13.11.2024
Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле
Православный мессенджер "Зосима" планируется представить вместе с проектом сохранения храмов Ярославской области "Спаси и сохрани" 13 ноября в Ярославле,... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T00:44
2024-11-13T00:44
алексей агапов
ярославль
ярославская область
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" планируется представить вместе с проектом сохранения храмов Ярославской области "Спаси и сохрани" 13 ноября в Ярославле, сообщил РИА Новости президент инициировавшего проекты фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов. "Да, в рамках презентации проекта "Спаси и сохрани" в Ярославле мы планируем представить мессенджер "Зосима", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли представлен мессенджер в этот день. Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области инициирован фондом "Иннотех XXI". Целями проекта поставлены выявление наиболее нуждающихся в реставрации храмов, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей каждого конкретного храма и создание электронного реестра объектов для сохранения информации о храмах. По информации фонда, мессенджер "Зосима" станет, в том числе, частью коммуникационного обеспечения проекта.
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алексей агапов, ярославль, ярославская область
Алексей Агапов, Ярославль, Ярославская область
Православный мессенджер "Зосима" планируют показать в Ярославле

В Ярославле покажут православный мессенджер "Зосима" и проект сохранения храмов

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Православный мессенджер "Зосима" планируется представить вместе с проектом сохранения храмов Ярославской области "Спаси и сохрани" 13 ноября в Ярославле, сообщил РИА Новости президент инициировавшего проекты фонда "Иннотех XXI" Алексей Агапов.
"Да, в рамках презентации проекта "Спаси и сохрани" в Ярославле мы планируем представить мессенджер "Зосима", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, будет ли представлен мессенджер в этот день.
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5 октября, 21:12
Проект "Спаси и сохрани" по реставрации храмов Ярославской области инициирован фондом "Иннотех XXI". Целями проекта поставлены выявление наиболее нуждающихся в реставрации храмов, организация сбора средств на их консервацию и восстановление, привлечение известных людей в качестве представителей каждого конкретного храма и создание электронного реестра объектов для сохранения информации о храмах. По информации фонда, мессенджер "Зосима" станет, в том числе, частью коммуникационного обеспечения проекта.
 
Алексей АгаповЯрославльЯрославская область
 
 
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