https://ria.ru/20241113/zimin-1983449845.html
Умер телеведущий Алексей Зимин
Умер телеведущий Алексей Зимин - РИА Новости, 13.11.2024
Умер телеведущий Алексей Зимин
Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин, сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:30
2024-11-13T10:30
2024-11-13T12:58
россия
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин, сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале."Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин", — написал он.Зимин работал литературным редактором и заместителем главного редактора журнала "Афиша", главным редактором журналов GQ, Gourmet, "Афиша-Мир" и "Афиша-Еда", обозревателем "Коммерсанта" и "Ведомостей". Вел телепрограмму "Готовим с Алексеем Зиминым", написал несколько книг. Занимался ресторанным бизнесом. С 2015 года жил в Лондоне, занимался медиа- и ресторанным проектом Zima.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
Умер телеведущий Алексей Зимин
Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин, сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале
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"Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин", — написал он.
Зимин работал литературным редактором и заместителем главного редактора журнала "Афиша", главным редактором журналов GQ, Gourmet, "Афиша-Мир" и "Афиша-Еда", обозревателем "Коммерсанта" и "Ведомостей". Вел телепрограмму "Готовим с Алексеем Зиминым", написал несколько книг. Занимался ресторанным бизнесом.
С 2015 года жил в Лондоне, занимался медиа- и ресторанным проектом Zima.