https://ria.ru/20241113/zimin-1983449845.html

Умер телеведущий Алексей Зимин

Умер телеведущий Алексей Зимин - РИА Новости, 13.11.2024

Умер телеведущий Алексей Зимин

Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин, сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:30

2024-11-13T10:30

2024-11-13T12:58

россия

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Умер журналист и телеведущий Алексей Зимин, сообщил журналист Роман Лошманов в Telegram-канале."Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин", — написал он.Зимин работал литературным редактором и заместителем главного редактора журнала "Афиша", главным редактором журналов GQ, Gourmet, "Афиша-Мир" и "Афиша-Еда", обозревателем "Коммерсанта" и "Ведомостей". Вел телепрограмму "Готовим с Алексеем Зиминым", написал несколько книг. Занимался ресторанным бизнесом. С 2015 года жил в Лондоне, занимался медиа- и ресторанным проектом Zima.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия