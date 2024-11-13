https://ria.ru/20241113/zima-1983598137.html
Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону готова к зиме
Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону готова к зиме - РИА Новости, 13.11.2024
Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону готова к зиме
Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону находится в технически исправном состоянии, для уборки снега также будут привлекаться 1 тысяча дворников, сообщил... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T18:31
2024-11-13T18:31
2024-11-13T18:31
ростовская область
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алексей логвиненко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону находится в технически исправном состоянии, для уборки снега также будут привлекаться 1 тысяча дворников, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко. Смотр снегоуборочной техники состоялся в среду на производственной площадке генподрядчика. Это финальное мероприятие в череде линеек готовности к зиме, которые стартовали в городе 1 ноября и прошли во всех районах. "В преддверии зимнего сезона специалисты проверили готовность персонала и техники к работе в зимних условиях. Все машины переоборудованы, находятся в технически исправном состоянии", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что водители будут работать в три смены, чтобы обеспечить круглосуточную расчистку городских территорий от снега и льда. Техника уже дежурит ночью на мостах Сиверса и Ворошиловском. Подготовлен также необходимый ручной инструмент для уборщиков территорий, закуплены противогололедные материалы: всего по городу заготовлено 14 тысяч тонн. Это как традиционная пескосоляная смесь, так и хорошо проявивший себя многокомпонентный композиционный реагент, который позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать дороги. По мере необходимости запасы будут пополнятся. По данным администрации города, на сегодняшний день к снегоуборочным мероприятиям в целом по Ростову подготовлено 245 единиц коммунальной техники. Кроме того, до конца текущего года за счет городского бюджета планируется закупить дополнительно еще 34 коммунальные машины. Также в рамках муниципальных контрактов к зимней уборке города будут привлечены 1 тысяча дворников. По поручению главы горадминистрации Линейки готовности проводятся и в управляющих компаниях. Они тоже должны быть укомплектованы людьми, обеспечены инструментом, реагентами для должной уборки придомовых территорий. Как и в прошлые годы, предстоящей зимой особое внимание планируется уделять не только дорогам, но и уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам, чтобы жители могли спокойно передвигаться по городу. Снег будут вывозить на 12 специальных площадок, которые согласованы с комитетом по охране окружающей среды.
https://ria.ru/20241113/ugol-1983572697.html
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ростов-на-дону, ростов, алексей логвиненко
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростов, Алексей Логвиненко
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя - РИА Новости. Снегоуборочная техника в Ростове-на-Дону находится в технически исправном состоянии, для уборки снега также будут привлекаться 1 тысяча дворников, сообщил журналистам глава администрации города Алексей Логвиненко.
Смотр снегоуборочной техники состоялся в среду на производственной площадке генподрядчика. Это финальное мероприятие в череде линеек готовности к зиме, которые стартовали в городе 1 ноября и прошли во всех районах.
"В преддверии зимнего сезона специалисты проверили готовность персонала и техники к работе в зимних условиях. Все машины переоборудованы, находятся в технически исправном состоянии", - сказал Логвиненко. Он уточнил, что водители будут работать в три смены, чтобы обеспечить круглосуточную расчистку городских территорий от снега и льда. Техника уже дежурит ночью на мостах Сиверса и Ворошиловском.
Подготовлен также необходимый ручной инструмент для уборщиков территорий, закуплены противогололедные материалы: всего по городу заготовлено 14 тысяч тонн. Это как традиционная пескосоляная смесь, так и хорошо проявивший себя многокомпонентный композиционный реагент, который позволяет быстро и с меньшими затратами обрабатывать дороги. По мере необходимости запасы будут пополнятся.
По данным администрации города, на сегодняшний день к снегоуборочным мероприятиям в целом по Ростову
подготовлено 245 единиц коммунальной техники. Кроме того, до конца текущего года за счет городского бюджета планируется закупить дополнительно еще 34 коммунальные машины. Также в рамках муниципальных контрактов к зимней уборке города будут привлечены 1 тысяча дворников.
По поручению главы горадминистрации Линейки готовности проводятся и в управляющих компаниях. Они тоже должны быть укомплектованы людьми, обеспечены инструментом, реагентами для должной уборки придомовых территорий.
Как и в прошлые годы, предстоящей зимой особое внимание планируется уделять не только дорогам, но и уборке тротуаров, остановочных комплексов, подходов к школам, детсадам, соцучреждениям, больницам, чтобы жители могли спокойно передвигаться по городу. Снег будут вывозить на 12 специальных площадок, которые согласованы с комитетом по охране окружающей среды.