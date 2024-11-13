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В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях - РИА Новости, 13.11.2024
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20:22 13.11.2024 (обновлено: 20:24 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zhk-1983618685.html
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях - РИА Новости, 13.11.2024
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях
Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:22
2024-11-13T20:24
происшествия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты начали ремонтные работы, сообщается в Telegram-канале управляющей компании "ПИК-Комфорт". Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ЖК "Green Park" остался без света, воды и тепла, электричества нет в 8 корпусах комплекса. "Произошла авария на внешних электросетях "МСК Энерго". В результате отключены электроэнергия, вода, отопление, а также лифтовое оборудование", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты уже приступили к ремонту. О сроках восстановления управляющая кампания сообщит дополнительно. Как следует из сообщений в домовом чате, к ЖК приехал электрогенератор.
https://realty.ria.ru/20241028/dolschiki-1980461201.html
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происшествия, жкх, гк "пик", москва, россия
Происшествия, ЖКХ, ГК "ПИК", Москва, Россия
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях

В Москве из-за аварии в ЖК "Green Park" отключили электричество, воду и лифты

© РИА Новости / Виталий БелоусовВид на полную луну в Москве
Вид на полную луну в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты начали ремонтные работы, сообщается в Telegram-канале управляющей компании "ПИК-Комфорт".
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ЖК "Green Park" остался без света, воды и тепла, электричества нет в 8 корпусах комплекса.
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"Произошла авария на внешних электросетях "МСК Энерго". В результате отключены электроэнергия, вода, отопление, а также лифтовое оборудование", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты уже приступили к ремонту. О сроках восстановления управляющая кампания сообщит дополнительно.
Как следует из сообщений в домовом чате, к ЖК приехал электрогенератор.
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