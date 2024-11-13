https://ria.ru/20241113/zhk-1983618685.html

В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях

В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях - РИА Новости, 13.11.2024

В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях

Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T20:22

2024-11-13T20:22

2024-11-13T20:24

происшествия

жкх

гк "пик"

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты начали ремонтные работы, сообщается в Telegram-канале управляющей компании "ПИК-Комфорт". Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ЖК "Green Park" остался без света, воды и тепла, электричества нет в 8 корпусах комплекса. "Произошла авария на внешних электросетях "МСК Энерго". В результате отключены электроэнергия, вода, отопление, а также лифтовое оборудование", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты уже приступили к ремонту. О сроках восстановления управляющая кампания сообщит дополнительно. Как следует из сообщений в домовом чате, к ЖК приехал электрогенератор.

https://realty.ria.ru/20241028/dolschiki-1980461201.html

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происшествия, жкх, гк "пик", москва, россия