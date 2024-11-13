https://ria.ru/20241113/zhk-1983618685.html
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях - РИА Новости, 13.11.2024
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях
Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T20:22
2024-11-13T20:22
2024-11-13T20:24
происшествия
жкх
гк "пик"
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894043355_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3e90ee30dea8f896094cecbe17c81619.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Авария произошла на внешних электросетях "МСК Энерго", из-за этого в столичном ЖК "Green Park" отключили электроэнергию, воду, отопление и лифты, специалисты начали ремонтные работы, сообщается в Telegram-канале управляющей компании "ПИК-Комфорт". Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что ЖК "Green Park" остался без света, воды и тепла, электричества нет в 8 корпусах комплекса. "Произошла авария на внешних электросетях "МСК Энерго". В результате отключены электроэнергия, вода, отопление, а также лифтовое оборудование", - говорится в сообщении. Уточняется, что специалисты уже приступили к ремонту. О сроках восстановления управляющая кампания сообщит дополнительно. Как следует из сообщений в домовом чате, к ЖК приехал электрогенератор.
https://realty.ria.ru/20241028/dolschiki-1980461201.html
https://realty.ria.ru/20241009/gals-development-1977197118.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894043355_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2f9e7ec5eb9603b0e51676d86b9d2deb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, гк "пик", москва, россия
Происшествия, ЖКХ, ГК "ПИК", Москва, Россия
В московском ЖК "Green Park" произошла авария на внешних электросетях
В Москве из-за аварии в ЖК "Green Park" отключили электричество, воду и лифты