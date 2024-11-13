https://ria.ru/20241113/zhitelnitsa-1983411524.html

Женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа в Дагестане, умерла

Женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа в Дагестане, умерла - РИА Новости, 13.11.2024

Женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа в Дагестане, умерла

Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в поселке Ачису в сентябре этого года, также скончалась, в ожоговом... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T00:03

2024-11-13T00:03

2024-11-13T09:32

карабудахкентский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в поселке Ачису в сентябре этого года, также скончалась, в ожоговом центре за ее жизнь боролись более 50 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского. В поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана 22 сентября из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. На месте погиб семилетний мальчик, его родители и семимесячная сестра с сильными ожогами были госпитализированы в ожоговый центр РКБ. Позднее мужчина и девочка скончались. "Женщина также умерла. Врачи боролись за ее жизнь больше 50 дней", – рассказали в больнице. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, за день до трагедии сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили в поселке Ачису работы по замене газораспределительного шкафа, после чего в газопроводе повысилось давление. В результате последующей утечки газа в частном доме по улице Нефтяников прогремел взрыв и началось возгорание.

https://ria.ru/20241111/pyatigorsk-1983060065.html

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982868389.html

карабудахкентский район

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карабудахкентский район, происшествия