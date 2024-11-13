Женщина, потерявшая семью из-за взрыва газа в Дагестане, умерла
Жительница Дагестана, потерявшая семью из-за взрыва газа, умерла в больнице
© Фото : ГУ МЧС России по Республике ДагестанТушение пожара в частном жилом доме в поселке Ачису Карабудахкентского района, Дагестан
Тушение пожара в частном жилом доме в поселке Ачису Карабудахкентского района, Дагестан. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Дагестана, потерявшая мужа и двух детей в результате взрыва газа в частном доме в поселке Ачису в сентябре этого года, также скончалась, в ожоговом центре за ее жизнь боролись более 50 дней, сообщили РИА Новости в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Вишневского.
В поселке Ачису в Карабудахкентском районе Дагестана 22 сентября из-за взрыва газовоздушной смеси загорелся частный жилой дом. На месте погиб семилетний мальчик, его родители и семимесячная сестра с сильными ожогами были госпитализированы в ожоговый центр РКБ. Позднее мужчина и девочка скончались.
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"Женщина также умерла. Врачи боролись за ее жизнь больше 50 дней", – рассказали в больнице.
В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, за день до трагедии сотрудники ресурсораспределяющей организации проводили в поселке Ачису работы по замене газораспределительного шкафа, после чего в газопроводе повысилось давление. В результате последующей утечки газа в частном доме по улице Нефтяников прогремел взрыв и началось возгорание.
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