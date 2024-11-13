https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983624203.html

"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский

"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский - РИА Новости, 13.11.2024

"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский

Ситуация на линии фронта выглядит очень плохо для украинцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T21:16

2024-11-13T21:16

2024-11-13T21:16

специальная военная операция на украине

безопасность

в мире

донецкая народная республика

курская область

донбасс

владимир зеленский

денис пушилин

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии фронта выглядит очень плохо для украинцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Он (Владимир Зеленский — прим.ред.) возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку в Курской области, в то время как в Донбассе все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал", — отметил он.По словам эксперта, продвижение российских войск ускоряется и набирает обороты."После взятия Курахово они будут контролировать огромный "пояс" территории и окажутся в очень сильной позиции, чтобы начать окружение Покровска (украинское название Красноармейска — прим.ред.)", — считает Меркурис.Российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.О том, что ВС России продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, сообщал и глава ДНР Денис Пушилин.

https://ria.ru/20241112/svo-1983396275.html

https://ria.ru/20241113/ukraina-1983579086.html

донецкая народная республика

курская область

донбасс

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