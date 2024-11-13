https://ria.ru/20241113/zelenskiy-1983624203.html
"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский - РИА Новости, 13.11.2024
"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
Ситуация на линии фронта выглядит очень плохо для украинцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran. РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T21:16
2024-11-13T21:16
2024-11-13T21:16
специальная военная операция на украине
безопасность
в мире
донецкая народная республика
курская область
донбасс
владимир зеленский
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация на линии фронта выглядит очень плохо для украинцев, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran."Он (Владимир Зеленский — прим.ред.) возводит ложь поверх лжи, историю над историей, и это загнало его в ловушку в Курской области, в то время как в Донбассе все просто рушится, и рушится намного быстрее, чем кто-либо ожидал", — отметил он.По словам эксперта, продвижение российских войск ускоряется и набирает обороты."После взятия Курахово они будут контролировать огромный "пояс" территории и окажутся в очень сильной позиции, чтобы начать окружение Покровска (украинское название Красноармейска — прим.ред.)", — считает Меркурис.Российские войска приближаются с боями к центру оккупированного ВСУ города Курахово в западной части ДНР, сообщил ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.О том, что ВС России продвигаются в самом Курахово и перерезают там пути снабжения ВСУ, сообщал и глава ДНР Денис Пушилин.
https://ria.ru/20241112/svo-1983396275.html
https://ria.ru/20241113/ukraina-1983579086.html
донецкая народная республика
курская область
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, в мире, донецкая народная республика, курская область, донбасс, владимир зеленский, денис пушилин, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Донецкая Народная Республика, Курская область, Донбасс, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Ложь поверх лжи": на Западе раскрыли, в какую ловушку попал Зеленский
Меркурис: ложь Зеленского загнала его в ловушку в Курской области