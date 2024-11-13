Медведчук назвал Зеленского сутенером войны
Медведчук заявил, что Зеленский утратил возможность сесть за стол переговоров
© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управляемый западными кураторами Владимир Зеленский превратился в "сутенера войны" и утратил возможность сесть за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленскому нечего предложить России, поскольку он стал сутенером войны, и другой профессии у него нет. В Кремле понимают, что раз страны, объявившие себя образцом демократии и толерантности, закрывают глаза на остервенелую пропаганду войны и русофобии, то именно такое поведение украинцев им и нужно... Они создали воинственное русофобское племя с каннибальскими замашками и активно его вооружают", - написал Медведчук в авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим".
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Он отметил, что западные кураторы пытаются внушить украинцам, что ненависть к россиянам является их национальной чертой и основой идентичности. Поскольку больше всех в нынешнем конфликте "нашкодили именно США", стоит сначала "отодрать за уши" Байдена и его команду, а уже после этого приступить к организации переговоров без Зеленского, где за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным сядет победитель президентской гонки Дональд Трамп, считает Медведчук.
"Украина теряла территории вследствие непрофессионализма и глупости ее руководителей, которые проводили антироссийскую политику по указке хозяев из Вашингтона... Проводишь антироссийскую политику – теряешь территории, населенные русскими и русскоязычными. До Зеленского, как видим, не дошло. И что тогда он будет делать за столом переговоров?" - резюмировал автор публикации.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
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