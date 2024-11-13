Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал Зеленского сутенером войны - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 13.11.2024 (обновлено: 13:48 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/zelenskij-1983513217.html
Медведчук назвал Зеленского сутенером войны
Медведчук назвал Зеленского сутенером войны - РИА Новости, 13.11.2024
Медведчук назвал Зеленского сутенером войны
Управляемый западными кураторами Владимир Зеленский превратился в "сутенера войны" и утратил возможность сесть за стол переговоров по мирному урегулированию... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:47
2024-11-13T13:48
россия
вашингтон (штат)
сша
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управляемый западными кураторами Владимир Зеленский превратился в "сутенера войны" и утратил возможность сесть за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Зеленскому нечего предложить России, поскольку он стал сутенером войны, и другой профессии у него нет. В Кремле понимают, что раз страны, объявившие себя образцом демократии и толерантности, закрывают глаза на остервенелую пропаганду войны и русофобии, то именно такое поведение украинцев им и нужно... Они создали воинственное русофобское племя с каннибальскими замашками и активно его вооружают", - написал Медведчук в авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим". Он отметил, что западные кураторы пытаются внушить украинцам, что ненависть к россиянам является их национальной чертой и основой идентичности. Поскольку больше всех в нынешнем конфликте "нашкодили именно США", стоит сначала "отодрать за уши" Байдена и его команду, а уже после этого приступить к организации переговоров без Зеленского, где за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным сядет победитель президентской гонки Дональд Трамп, считает Медведчук. "Украина теряла территории вследствие непрофессионализма и глупости ее руководителей, которые проводили антироссийскую политику по указке хозяев из Вашингтона... Проводишь антироссийскую политику – теряешь территории, населенные русскими и русскоязычными. До Зеленского, как видим, не дошло. И что тогда он будет делать за столом переговоров?" - резюмировал автор публикации. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241113/plan-1983486688.html
https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html
россия
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вашингтон (штат), сша, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, В мире
Медведчук назвал Зеленского сутенером войны

Медведчук заявил, что Зеленский утратил возможность сесть за стол переговоров

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управляемый западными кураторами Владимир Зеленский превратился в "сутенера войны" и утратил возможность сесть за стол переговоров по мирному урегулированию конфликта, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленскому нечего предложить России, поскольку он стал сутенером войны, и другой профессии у него нет. В Кремле понимают, что раз страны, объявившие себя образцом демократии и толерантности, закрывают глаза на остервенелую пропаганду войны и русофобии, то именно такое поведение украинцев им и нужно... Они создали воинственное русофобское племя с каннибальскими замашками и активно его вооружают", - написал Медведчук в авторской колонке для российской государственной мультимедийной платформы "Смотрим".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Западе раскрыли новый план Зеленского
Вчера, 12:25
Он отметил, что западные кураторы пытаются внушить украинцам, что ненависть к россиянам является их национальной чертой и основой идентичности. Поскольку больше всех в нынешнем конфликте "нашкодили именно США", стоит сначала "отодрать за уши" Байдена и его команду, а уже после этого приступить к организации переговоров без Зеленского, где за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным сядет победитель президентской гонки Дональд Трамп, считает Медведчук.
"Украина теряла территории вследствие непрофессионализма и глупости ее руководителей, которые проводили антироссийскую политику по указке хозяев из Вашингтона... Проводишь антироссийскую политику – теряешь территории, населенные русскими и русскоязычными. До Зеленского, как видим, не дошло. И что тогда он будет делать за столом переговоров?" - резюмировал автор публикации.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Владимир Зеленский в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Запад скоро укажет Зеленскому на выход, считает Медведчук
30 октября, 11:15
 
РоссияВашингтон (штат)СШАВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала