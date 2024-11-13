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Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов - РИА Новости, 13.11.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
10:47 13.11.2024 (обновлено: 10:48 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html
Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов
Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов - РИА Новости, 13.11.2024
Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов
Объем промышленного производства индустриальных парков в Ханты-Мансийском автономном округе за восемь месяцев 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T10:47
2024-11-13T10:48
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Объем промышленного производства индустриальных парков в Ханты-Мансийском автономном округе за восемь месяцев 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Фонд развития Югры. "На 1 сентября этого года объем промышленного производства индустриальных парков и промышленных технопарков составил порядка 3,2 триллиона рублей, что на 20% выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении. По данным фонда, число резидентов промпарков по сравнению с прошлым годом увеличилось со 130 до 146, а количество рабочих мест на сегодняшний день составляет более 1,2 тысячи. В настоящее время в Югре зарегистрированы 14 индустриальных парков и промышленных технопарков, из них шесть – "Импульс", "Синергия", "Югра", "Кондинский", "Нефтеюганский", "ЯшелПаркСибирь" – включены в реестр Минпромторга России.
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ханты-мансийский автономный округ, россия, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Югра

Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВиды Ханты-Мансийска
Виды Ханты-Мансийска - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Объем промышленного производства индустриальных парков в Ханты-Мансийском автономном округе за восемь месяцев 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Фонд развития Югры.
"На 1 сентября этого года объем промышленного производства индустриальных парков и промышленных технопарков составил порядка 3,2 триллиона рублей, что на 20% выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении.
По данным фонда, число резидентов промпарков по сравнению с прошлым годом увеличилось со 130 до 146, а количество рабочих мест на сегодняшний день составляет более 1,2 тысячи.
В настоящее время в Югре зарегистрированы 14 индустриальных парков и промышленных технопарков, из них шесть – "Импульс", "Синергия", "Югра", "Кондинский", "Нефтеюганский", "ЯшелПаркСибирь" – включены в реестр Минпромторга России.
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