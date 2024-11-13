https://ria.ru/20241113/yugra-1983452544.html

Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов

Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов - РИА Новости, 13.11.2024

Объем производства промпарков Югры вырос на 20 процентов

Объем промышленного производства индустриальных парков в Ханты-Мансийском автономном округе за восемь месяцев 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T10:47

2024-11-13T10:47

2024-11-13T10:48

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Объем промышленного производства индустриальных парков в Ханты-Мансийском автономном округе за восемь месяцев 2024 года вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Фонд развития Югры. "На 1 сентября этого года объем промышленного производства индустриальных парков и промышленных технопарков составил порядка 3,2 триллиона рублей, что на 20% выше показателя прошлого года", - говорится в сообщении. По данным фонда, число резидентов промпарков по сравнению с прошлым годом увеличилось со 130 до 146, а количество рабочих мест на сегодняшний день составляет более 1,2 тысячи. В настоящее время в Югре зарегистрированы 14 индустриальных парков и промышленных технопарков, из них шесть – "Импульс", "Синергия", "Югра", "Кондинский", "Нефтеюганский", "ЯшелПаркСибирь" – включены в реестр Минпромторга России.

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ханты-мансийский автономный округ, россия, югра