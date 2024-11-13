https://ria.ru/20241113/yazva-1983487070.html

Роспотребнадзор исключил эпидемическое распространение сибирской язвы

Роспотребнадзор исключил эпидемическое распространение сибирской язвы - РИА Новости, 13.11.2024

Роспотребнадзор исключил эпидемическое распространение сибирской язвы

Ситуация в РФ по сибирской язве на приграничной территории с Монголией стабильная, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в Роспотребнадзоре. РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T12:27

2024-11-13T12:27

2024-11-13T12:28

россия

монголия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ситуация в РФ по сибирской язве на приграничной территории с Монголией стабильная, угроза эпидемического распространения исключена, сообщили в Роспотребнадзоре.По имеющейся в распоряжении Роспотребнадзора информации, житель граничащего с Россией монгольского региона Увс на северо-западе страны заразился сибирской язвой во время выпаса скота. Диагноз подтвержден лабораторно, заболевший госпитализирован и продолжает лечение."Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют оперативный мониторинг эпидемиологической обстановки. На приграничной территории с Монголией ситуация по сибирской язве стабильная. Угроза эпидемического распространения исключена. Заболевание не передается от человека к человеку", - отметили в ведомстве.Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием АИС "Периметр", позволяющей оценить и минимизировать риски завоза опасных инфекционных болезней.Роспотребнадзор напоминает, при подозрении на выявление внешних признаков заболевания у животных следует немедленно обращаться к ветеринарному специалисту населённого пункта. Для исключения заражения не приобретать мясо у частных лиц на импровизированных рынках. Лица, находившиеся в контакте с больными животными или заразным материалом, подлежат активному врачебному наблюдению в течение двух недель. При первых признаках болезни необходимо немедленно обращаться к врачу.В ведомстве напомнили, что сибирская язва – опасная инфекционная болезнь. Возбудитель сибирской язвы Bacillus anthracis способен образовывать споры, которые устойчивы в окружающей среде и могут сохраняться в почве в течение многих лет. Источником сибирской язвы для человека являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды, а также термически не обработанная пищевая продукция от них.

https://ria.ru/20240625/minoborony-1955357691.html

https://ria.ru/20241015/gripp-1978085166.html

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монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, монголия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество