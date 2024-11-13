https://ria.ru/20241113/yamal-1983592688.html

Более 90% участниц с Ямала в проекте ЗОЖ не бросят полезные привычки

Более 90% участниц с Ямала в проекте ЗОЖ не бросят полезные привычки - РИА Новости, 13.11.2024

Более 90% участниц с Ямала в проекте ЗОЖ не бросят полезные привычки

Более 2 тысяч жительниц Ямала в прошлом году приняли участие в межведомственном проекте "Женщина – основа здоровой семьи", более 90% из них продолжат следовать... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T18:23

2024-11-13T18:23

2024-11-13T18:23

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

сахалинская область

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 2 тысяч жительниц Ямала в прошлом году приняли участие в межведомственном проекте "Женщина – основа здоровой семьи", более 90% из них продолжат следовать полезным привычкам, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Проект нацелен на продвижение ответственного отношения к себе и формирование здорового образа жизни всех жителей региона. "В прошлом году более 2 тысяч северянок из каждого уголка Ямала в течение года проходили масштабный образовательный курс, "прокачивали" свои ЗОЖ-навыки и получали комплексные знания. Женщин обучали ведущие специалисты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России и ямальские доктора, которые провели более 60 прямых эфиров по самым актуальным темам. Были организованы и сотни офлайн мероприятий: школы здоровья и мастер-классы, психологические тренинги и спортивные соревнования, фестивали и флешмобы", – говорится в сообщении. Особая ценность проекта в том, что важнейшие знания, способные в дальнейшем определить весь образ жизни, а значит, ее качество и продолжительность, женщины получили "из первых уст" – от ведущих специалистов страны и региона. А поделиться своим опытом, историей оздоровления и ЗОЖ-идеями северянки смогли на конкурсах "Модель здоровья", которые прошли на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Более 200 жительниц представили свою историю оздоровления или вклад в сохранение здоровья других. Конкурсы стали поистине феерическими событиями – со сцены участницы рассказывали о тернистом пути к победе, стойкости духа и мотивации, самых эффективных решениях и неожиданных озарениях. Все получили ценные подарки, полезные для здоровья: мультиварки, пароварки, увлажнители, лыжи, коньки. Подготовлены они Ямальском центром общественного здоровья и медицинской профилактики, региональной общественной организацией "Общество специалистов профилактической медицины" и администрациями муниципалитетов. "Может показаться, что наша работа нацелена исключительно на женщин, но это далеко не так. Образ жизни во многом определяется привычками, которые формируются в семье. И именно женщина зачастую является той силой, которая движет не только детей, но и мужчин – супруга, отца, брата – к здоровому образу жизни. Поэтому важно не только, чтобы женщина знала, как заботиться о своем здоровье. Крайне важно, чтобы она обладала багажом разносторонних знаний", - рассказала руководитель проекта, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова, ее слова приводит пресс-служба. Наталья Половодова – участник трека АСИ "Качество жизни. Новые горизонты" проектно-образовательного интенсива "Архипелаг 2024", который проходил с 8 по 21 июля 2024 года в Сахалинской области и собрал более 4 тысяч человек из 78 регионов России. Итоги первого года показали, что проект оказался успешным и очень востребованным – более 90% участниц отметили, что получили новые навыки и знания, которые они будут использовать на практике. Приверженность к правильному питанию выросла у 72%. Повысили свою физическую активность – 89% участниц, вовлекли в спорт близких – 56%. Отказались от курения сами – 8%, помогли членам семей – 21%. Среднее снижение веса по всем участникам составило 3,8% от исходной массы тела. В этом году проект продолжается. Особый упор специалисты центра сделали на проблеме, которая волнует многих и стала одной из важнейших в стране, – снижение избыточной массы тела. Эта часть работы получила название "Сбрось лишнее", в ней принимают участие и мужчины. Проблема избыточной массы тела на Севере острее, чем в других регионах. Из-за сурового климата люди проводят больше времени дома, как следствие — меньше двигаются и едят лишнее. По последним данным, в ЯНАО у 16 человек из 100 лишний вес. Полгода 100 ямальцев с избыточной массой тела формировали под руководством врачей Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики новую концепцию питания и физической активности. Самому молодому участнику было 28 лет, самому взрослому – 72 года. Для добровольцев разработали индивидуальную программу коррекции массы тела. Система сбалансированного питания дополняется занятиями по скандинавской ходьбе и фитнес-тренировками. Ежедневно участники проекта получают полезные материалы: среди них были рецепты сбалансированных блюд, психологические тренинги и комплексы физических упражнений. Северяне регулярно вносят показатели своего веса, артериального давления, уровня физической активности, ведут дневник питания в специальном приложении на смартфоне. Раз в месяц испытуемый должен был приходить на очный прием для промежуточного обследования. Физическая активность участников заметно подросла. Среднее количество шагов в день по всем участникам составляет - 8950, лидеры нахаживают по 13500 шагов в день, максимальная активность более 21 тысячи шагов в сутки. Есть участницы, которые за три летних месяца прошли более миллиона шагов. "В целом постройнели все. Результаты разные: многое зависит от того, насколько человек стремится достигнуть цели, выполняет рекомендации врачей. В среднем северяне скинули от 3 до 9% своего веса, и это, конечно же, победа. Есть и рекордсмены: некоторое участницы так упорно работали над собой, что даже перевыполнили планы и скинули более 10 килограммов. Но расслабляться нельзя – теперь важно поддерживать вес в норме. Замечательно, что в этом сезоне в Год семьи в проекте участвовали четыре супружеские пары, были мамы с дочками и сестры, которые поддерживали друг друга в желании стать здоровыми и стройными", - добавила Половодова. Лишь семь человек из 100 сошли с дистанции. Одна из участниц, не дошедшая до финала, постройнела на девять килограммов. Она рассказала, что прервала участие из-за беременности. А долгожданный ребенок, по ее словам, появился благодаря тому, что удалось сбросить лишнее. Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач агентства. "Страну меняют люди" – не просто проект, а система ценностей, определяющих единую политику агентства и его партнеров по продвижению проектов и инициатив, способствующих положительным изменениям в стране, укреплению суверенитета, повышению качества жизни граждан. Это сборник историй лидеров самых ярких проектов, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив в рамках направлений: "Технологии и предпринимательство", "Качество жизни", "Образование и кадры", "Экология", "Креативные индустрии". Ядром многих ключевых изменений является человек и его идея. Поэтому, помимо помощи в снятии административных барьеров, тиражировании продуктов в регионах и на предприятиях, стратегического консалтинга, поиска партнеров и инвесторов, АСИ популяризирует авторов проектов. Повысить узнаваемость лидеров – в числе важных задач агентства.

https://ria.ru/20241102/sotsobsluzhivanie-1981529577.html

https://ria.ru/20241101/matkapital-1981385881.html

ямал

сахалинская область

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Артем Смирнов

ямал, сахалинская область, агентство стратегических инициатив (аси)