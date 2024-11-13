Рейтинг@Mail.ru
Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X - РИА Новости, 13.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 13.11.2024
https://ria.ru/20241113/x-1983553441.html
Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X
Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X - РИА Новости, 13.11.2024
Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X
Либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T15:34
2024-11-13T15:34
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
вивек рамасвами
the guardian
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143996/42/1439964213_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_07255d609577fdf8452c210cce4c0fa9.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску соцсети X. "Мы хотим сообщить читателям, что больше не будем размещать публикации на официальных аккаунтах редакции Guardian на сайте социальной сети X. Мы считаем, что негативные факторы перевешивают преимущества присутствия в X и что ресурсы могут быть лучше использованы для продвижения нашей журналистики в других местах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания. Как утверждают в газете, этот вопрос давно рассматривался, поскольку на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. "Президентская предвыборная кампания в США лишь подчеркнула то, что мы давно полагали: X - токсичная медиаплатформа, а ее владелец Илон Маск смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса", - заявляют в Guardian. Отмечается, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями газеты, а во время прямых репортажей контент из X будет включаться в статьи. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20240814/mask-1966171259.html
https://ria.ru/20241014/durov-1977904850.html
https://ria.ru/20240915/simonyan-1972817731.html
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143996/42/1439964213_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_b3bebd963a557afe1602e6c98cefb6da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, the guardian, великобритания
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Вивек Рамасвами, The Guardian, Великобритания
Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X

Либеральная газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети Маска X

© AP Photo / Raphael SatterОфисы британских изданий Guardian и The Observer
Офисы британских изданий Guardian и The Observer - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© AP Photo / Raphael Satter
Офисы британских изданий Guardian и The Observer. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску соцсети X.
"Мы хотим сообщить читателям, что больше не будем размещать публикации на официальных аккаунтах редакции Guardian на сайте социальной сети X. Мы считаем, что негативные факторы перевешивают преимущества присутствия в X и что ресурсы могут быть лучше использованы для продвижения нашей журналистики в других местах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Маск назвал Guardian помоечным СМИ
14 августа, 15:20
Как утверждают в газете, этот вопрос давно рассматривался, поскольку на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма.
"Президентская предвыборная кампания в США лишь подчеркнула то, что мы давно полагали: X - токсичная медиаплатформа, а ее владелец Илон Маск смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса", - заявляют в Guardian.
Отмечается, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями газеты, а во время прямых репортажей контент из X будет включаться в статьи.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
Дуров и Маск подписались друг на друга в соцсети X
14 октября, 10:45
Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE).
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.09.2024
Симоньян завела новый аккаунт в соцсети X, но его приостановили
15 сентября, 15:07
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскВивек РамасвамиThe GuardianВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала