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Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X

Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X - РИА Новости, 13.11.2024

Газета Guardian прекратит размещать публикации в соцсети X

Либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T15:34

2024-11-13T15:34

2024-11-13T15:34

в мире

сша

дональд трамп

илон маск

вивек рамасвами

the guardian

великобритания

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Либеральная газета Guardian, одно из самых известных британских изданий, объявила в среду о прекращении публикации своих материалов в принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску соцсети X. "Мы хотим сообщить читателям, что больше не будем размещать публикации на официальных аккаунтах редакции Guardian на сайте социальной сети X. Мы считаем, что негативные факторы перевешивают преимущества присутствия в X и что ресурсы могут быть лучше использованы для продвижения нашей журналистики в других местах", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания. Как утверждают в газете, этот вопрос давно рассматривался, поскольку на платформе якобы часто продвигается и встречается тревожный контент, включая ультраправые теории заговора и проявления расизма. "Президентская предвыборная кампания в США лишь подчеркнула то, что мы давно полагали: X - токсичная медиаплатформа, а ее владелец Илон Маск смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса", - заявляют в Guardian. Отмечается, что пользователи соцсети по-прежнему смогут делиться статьями газеты, а во время прямых репортажей контент из X будет включаться в статьи. Ранее победитель президентских выборов в США Дональд Трамп объявил, что миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск, вивек рамасвами, the guardian, великобритания