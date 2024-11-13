Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке, его ищут
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Правоохранители устанавливают местонахождение второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации подмосковных Бронниц, который подозревается в получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщает прокуратура Московской области.
"По имеющимся данным, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года, первый заместитель и заместитель главы Бронницкого городского округа получили взятку в сумме около 9 миллионов рублей от представителя компании… Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Общая сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей.
Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей.
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