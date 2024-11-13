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Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке - РИА Новости, 13.11.2024
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13:44 13.11.2024 (обновлено: 13:58 13.11.2024)
https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html
Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке - РИА Новости, 13.11.2024
Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке
Правоохранители устанавливают местонахождение второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации подмосковных Бронниц, который подозревается в... РИА Новости, 13.11.2024
2024-11-13T13:44
2024-11-13T13:58
происшествия
бронницы
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Правоохранители устанавливают местонахождение второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации подмосковных Бронниц, который подозревается в получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщает прокуратура Московской области."По имеющимся данным, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года, первый заместитель и заместитель главы Бронницкого городского округа получили взятку в сумме около 9 миллионов рублей от представителя компании… Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Общая сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей.Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241112/vzyatka-1983205402.html
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бронницы
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происшествия, бронницы, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Бронницы, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке

Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке, его ищут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Правоохранители устанавливают местонахождение второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации подмосковных Бронниц, который подозревается в получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщает прокуратура Московской области.
"По имеющимся данным, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года, первый заместитель и заместитель главы Бронницкого городского округа получили взятку в сумме около 9 миллионов рублей от представителя компании… Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Источник: установлена сумма взятки по делу топ-менеджера "Росатома"
12 ноября, 02:01
Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Общая сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей.
Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Замгендиректора УВО Минтранса арестовали по делу о взятке
5 ноября, 18:31
 
ПроисшествияБронницыМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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