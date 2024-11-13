https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983512795.html

Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке

Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке - РИА Новости, 13.11.2024

Замглавы Бронниц стал вторым фигурантом дела о взятке

Правоохранители устанавливают местонахождение второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации подмосковных Бронниц, который подозревается в... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:44

2024-11-13T13:44

2024-11-13T13:58

происшествия

бронницы

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Правоохранители устанавливают местонахождение второго фигуранта уголовного дела первого замглавы администрации подмосковных Бронниц, который подозревается в получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщает прокуратура Московской области."По имеющимся данным, в период с сентября 2021 года по апрель 2023 года, первый заместитель и заместитель главы Бронницкого городского округа получили взятку в сумме около 9 миллионов рублей от представителя компании… Местонахождение второго фигуранта в настоящее время устанавливается", - говорится в сообщении прокуратуры.Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией Бронниц и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. Общая сумма взятки составила не менее девяти миллионов рублей.Ранее подмосковный СК сообщил, что первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей.

https://ria.ru/20241112/vzyatka-1983205402.html

https://ria.ru/20241105/vzyatka-1982008307.html

бронницы

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, бронницы, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)