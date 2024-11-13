https://ria.ru/20241113/vzyatka-1983510142.html

Первого замглавы администрации Бронниц задержали по делу о взятке

Первого замглавы администрации Бронниц задержали по делу о взятке - РИА Новости, 13.11.2024

Первого замглавы администрации Бронниц задержали по делу о взятке

Первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 13.11.2024

2024-11-13T13:32

2024-11-13T13:32

2024-11-13T13:35

бронницы

россия

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Первый замглавы администрации городского округа Бронницы задержан по подозрению в получении взятки на 9 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий. "Задержан первый заместитель главы администрации г.о. Бронницы, подозреваемый в совершении коррупционного преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказала она. Установлено, что в июле 2021 года между администрацией г.о. Бронницы и производственно-технической компанией в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" был заключен контракт по благоустройству территорий парка в районе озера Бельское более чем на 158 миллионов рублей. После подписания всех документов замглавы города потребовал от представителя компании взятку размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ. "Общая сумма взятки в виде переданных денежных средств составила не менее девяти миллионов рублей", - добавила Врадий. Впоследствии, несмотря на выполнение не всех работ, установленных контрактом, документы подписали. В результате бюджету города, согласно проведенной строительно-технической экспертизе, причинен ущерб на сумму более 7,4 миллиона рублей. "В настоящее время продолжается проведение допросов и иных следственных действий. Завтра следователь выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключила Врадий.

https://ria.ru/20241111/vzyatka-1983086390.html

https://ria.ru/20241107/sud-1982462351.html

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бронницы, россия, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), общество